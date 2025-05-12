Gençlik ve Spor Bakanı Bak: "Terörsüz Türkiye yolunda tarihi bir eşik daha aşılmıştır"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin kararlı duruşuyla 'terörsüz Türkiye' yolunda tarihi bir eşik daha aşılmıştır" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin kararlı duruşuyla 'terörsüz Türkiye' yolunda tarihi bir eşik daha aşılmıştır. Bu eşik devletimizin feraseti, kararlılığı ve aziz milletimizin gönül birliğiyle şekillenen ortak bir kazanımdır. Terörsüz Türkiye idealine inanan, barış ve kardeşlik iklimine emek veren herkese şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA