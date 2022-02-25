Bakan Kasapoğlu Bursa'da - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Kasapoğlu Bursa'da

25.02.2022 23:10

Bakan Kasapoğlu Bursa'da Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bursa'nın İnegöl ilçesine gelerek bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Bakan Kasapoğlu Bursa'da

BURSA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bursa'nın İnegöl ilçesine gelerek bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Bursa'da yarın yapılacak bir dizi ziyaretler için ile gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kaymakam Eren Arslan ve İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban karşıladı. Karşılamanın ardından İnegöl Belediyesini ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, Başkan Taban'ın gençlik merkezi ve antrenman sahası talebini kabul ederek söz verdi. İnegöl Belediyesinin ardından Atatürk Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren işyerlerini ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, esnaflara hayırlı kazançlar diledi. Ardından Kasapoğlu, İnegöl Belediyesi Gençlik Merkezi binasındaki nöbetçi kitaphanede ders çalışan öğrencilere kitap dağıtarak derslerinde başarılar diledi. Kasapoğlu, geçtiğimiz ay kalp krizi sonucu hayatını kaybeden İnegöl Gençlik Merkezi Müdürü Recep Erdoğan'ın ailesini de ziyaret ederek başsağlığı dileğinde bulundu. Ardından Bakan Kasapoğlu, beraberindeki heyetle birlikte Bursa'ya geçti.

Bakan Kasapoğlu Bursa'da
Bakan Kasapoğlu Bursa'da
Bakan Kasapoğlu Bursa'da
Bakan Kasapoğlu Bursa'da
Bakan Kasapoğlu Bursa'da
Bakan Kasapoğlu Bursa'da
Bakan Kasapoğlu Bursa'da
Bakan Kasapoğlu Bursa'da
Bakan Kasapoğlu Bursa'da
Bakan Kasapoğlu Bursa'da
Bakan Kasapoğlu Bursa'da
Bakan Kasapoğlu Bursa'da
Bakan Kasapoğlu Bursa'da

YORUMLAR
500
BAKAN KASAPOĞLU BURSA'DA BAKAN KASAPOĞLU BURSA'DA Ağrı'da Kar Festivali başladı Ağrı'da Kar Festivali başladı

Mehmet Kasapoğlu, gençlik, İnegöl, Bursa, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Kasapoğlu Bursa'da - Son Dakika


Son Dakika
23:15 Zorla alıkonulan kızı ve torunlarını almaya giden yaşlı çift, eski damatları tarafından kurşun yağmuruna tutuldu!
22:55 Yıldız golcü, Ukrayna'dan kaçıp Türkiye'ye geliyor! Beşiktaş, yeni futbolcusunu buldu
22:36 Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy dünyaevine girdi! İşte düğünden ilk kareler
22:34 Fenerbahçe'nin en kötü transferlerinden biri olmuştu! Emre Belözoğlu, Başakşehir'e götürüyor
22:26 Trabzonspor, 2 farklı geriye düştüğü maçta Kayserispor'u yendi!
21:59 Ukrayna işgalinden sonra Rusya'dan Finlandiya ve İsveç'e uyarı: NATO'ya katılırlarsa sonuçları olur
21:47 Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna'daki Türklerin durumuyla ilgili açıklama yaptı: Tahliyelerine başladık
21:41 Rus tenisçi Rublev, maç sonunda "savaşa hayır" mesajı verdi!
21:28 Son Dakika: Avrupa Birliği, Putin ve Dışişleri Bakanı Lavrov'u yaptırım listesine aldığını açıkladı
21:16 "Korkak değilim, gitmiyorum" açıklaması yapan Lucescu, Ukrayna'dan ayrıldı: Saatlerdir yoldayım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 23:30:57. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Kasapoğlu Bursa'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement