Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Millet ne derse onu yaparız

Politika

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Biz milletin kurduğu bir partiyiz. Millet ne derse onu yaparız. Millet 'Tamam.' derse dururuz ama millet bize 'Yola devam.' diyor." dedi.

Bak, çeşitli ziyaretler için geldiği Rize'de, öğretmenevinde geçmiş dönem AK Parti teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

Bak, burada yaptığı konuşmada, teşkilatın can, vefa, dost demek olduğunu söyledi.

Teşkilatın birlik içerisinde, dayanışma örneği sergileyerek seçimlerde çalıştığını belirten Bak, bunun sonucunda Rize'de bütün seçimlerin birincilikle tamamlandığını ifade etti.

Bak, AK Parti davası için çalışmanın çok kıymetli olduğunu dile getirerek, çocukluğundan bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte bulunduğunu vurguladı.

Teşkilat olmadan çalışmaların yetersiz kalacağını kaydeden Bak, "O uç beyleri sandıklara sahip çıkıyor, kadın kolları evlere kadar gidiyor, gençlik kolları bayrak asıyor. İşte dava ruhu, AK Parti, teşkilat budur. AK Parti için de çok önemli. Geçmiş yöneticilerin kapısını çalmak, 'Nasılsın, iyi misin? Sağlığın, sıhhatin nasıl? Hadi sen de gel.' demek çok önemli. Bunu 14 Mayıs'ta, 28 Mayıs'ta gördük." diye konuştu.

Bakan Bak, ülke üzerinde oyun kurmak isteyenler olduğunu belirterek, "Altılı masa kurdular, oyunlar yaptılar. Masanın altına birini sakladılar. Onu yaptılar, bunu yaptılar ama ne oldu? Recep Tayyip Erdoğan onları sandığa gömdü. Bu millet onları sandığa gömdü. Onarın hiçbiri Meclis'te bile değil. Oyun kuranların üzerinde mutlaka birisi var. O da oyun kuranların en büyüğü. O nedenle biz davamız için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Rize'de 18 belediyenin tamamını kazanmak için çalıştıklarını aktaran Bak, şöyle devam etti:

"Recep Tayyip Erdoğan'a buradan, 'Rize ayakta, Rize hazır. Recep Tayyip Erdoğan sen yürü, Rize geliyor.' dememiz lazım. Yine İstanbul'da çalışıyoruz. İstanbul'da inşallah 'Saatleri 1 Nisan'a kurun, geliyor Murat Kurum.' diyoruz. İstanbul'da da 1 Nisan'da tatil yapan değil, bize çalışan adam lazım. Bize Murat Kurum lazım. Hatırlarsınız, Rize'de selde yanımızdaydı, depremde oradaydı, yangında oradaydı. O nedenle çalışan adam lazım."

Bak, Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu zaman belediyecilik efsanesini gösterdiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Çöp, çamur ve çukurun içerisindeki İstanbul'u ayağa kaldırdı. Oradan iktidara yürüdü. İşte bu davada önüne konulan bütün engelleri aştı. Hatırlarsanız 'Muhtar bile olamaz.' dediler. Önüne konulan bütün engelleri teşkilatı sayesinde, aziz millet sayesinde parçalaya parçalaya aşarak geldi. Sandıktan hep zaferle çıktı. İşte dünya siyasi tarihinde böyle bir hareket yok. O nereden geliyor? Teşkilattan, aziz milletin içinden olmaktan geliyor. Biz milletin kurduğu bir partiyiz. Millet ne derse onu yaparız. Millet 'Tamam.' derse dururuz ama millet bize 'Yola devam.' diyor."

Rize'nin her zaman Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıktığına işaret eden Bak, Kaçkar Dağları gibi arkasında durmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.