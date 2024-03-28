Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, \'Spor Aşkı Engel Tanımaz\' projesinin programına katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ataşehir'de Özel Eğitim Okullarına spor malzemesi sağlanmasını amaçlayan 'Spor Aşkı Engel Tanımaz' projesinin programına katıldı. Programda konuşan Bakan Bak, " Türkiye, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde spor devrimi yaşamaktadır" dedi.
Ataşehir'de Yunus Emre Spor Salonu'nda düzenlenen törene Bakan Bak'ın yanı sıra İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay ile öğretmenler ve salonda eğitim gören çok sayıda engelli çocuklar ve aileleri katıldı. Açılış konuşmasının ardından salonda çocuklarla ilgilenen Bakan Osman Aşkın Bak, çocuklarla basketbol oynadı.
"Türkiye, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde spor devrimi yaşamaktadır"
Programdan konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Türkiye özellikle paralimpik ve engelli sporlarında önemli hamleler yaptı. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde spor devrimi yaşamaktadır. Yıllardır Türkiye'nin dört bir yanında yapılan stadyumlar, salonlar, engelli bireylerimiz için özel yapılan tesislerde olmak üzere çok Türk sporunda önemli hamleler yapıldı. Spor aşkı engel tanımaz, projemizin ilk etabının lansmanı yapılmıştı, dağıtımlar tamamlanmıştı. Bizden ikinci etabı için çalışmalara devam ediyoruz. İlk etapta 81 ilde 500 okula malzemeler tahsis edilmişti. Özel olarak üretilen bu malzemelerin 27 bin 259 adetini ilk etapta dağıtmışız. Öte yandan 81 ilde bin tane özel eğitim kurumu olan okullarımıza 30 bin adet malzeme dağıtıldı." diye konuştu.
"1500 okulumuza 57 bine yakın malzeme dağıtılmış olacak"
Gençlik ve Spor Bakanı Bak konuşmasının sonunda, "AK Parti iktidarı öncesi özel çocuklar evlerde tutulurlardı. Engelli bireyleri işin devrim niteliğinde yapılan bu çalışmalar ile önemli adımlar atıldı. Bugün bu lansmanla birlikte Bakanlığımızın desteğiyle 1500 okulumuza 57 bine yakın malzeme dağıtılmış olacak. Engelli bireylerimizde spor alanında önemli başarılarımız var. Biz sporu teşvik ediyoruz. Sporun içinden gelen Cumhurbaşkanımız bu teşviklerin artırılmasını istiyor. Bu anlamda malzeme desteğiyle başladık. Engelli bireylerimizin, sporcularımızın her zaman yanında olacağımızı ifade etmek istiyorum" diye konuştu. - İSTANBUL
Son Dakika › Politika › Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 'Spor Aşkı Engel Tanımaz' projesinin programına katıldı - Son Dakika
Kahramankazan 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'Kot üstüne perdelik kumaştan kefen çeken zibidiler' sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu. Dernek başkanı, Özel'in haddini aşan açıklamalarını kınayarak özür dilemesini beklediklerini belirtti.
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, aday belirleme sürecinde yapay zeka yerine insan zekasını kullandıklarını belirtti. Dağ, adaylarının ilçelerde çok önde olduklarını söyledi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'daki Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ni eski ihtişamına kavuşturacak bir projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, Bursa'ya 3 yeni meydan, 9 bin metrekare yeşil alan, 12 bin 500 metrekarelik yeraltı kapalı otoparkı kazandıracaklarını söyledi. Erdoğan ayrıca, Bursa'ya yapılan diğer yatırımları da anlattı.
Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 'Seçim Güvenliği ve Bilgilendirme Toplantısı' düzenledi. İlçede 128 sandıkta 36 bin 689 seçmen oy kullanacak ve seçim günü 90 emniyet, 40 jandarma personeli görev yapacak. Kaymakam Öztürk, Karapınarlıların özgürce oy kullanabilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki temmuz ayında yılın ilk 6 ayındaki enflasyona göre emekli maaşlarını tekrar masaya yatıracaklarını söyledi. Ayrıca, küçük esnafın prim gün sayısında yaşadığı adaletsizliği giderecek adımlar atacaklarını belirtti. Erdoğan, Türkiye'nin en büyük muhalefet partisinin içine düştüğü tutarsızlık ve kirlenmişlik halinin utanç verici olduğunu ifade etti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Tekkeköy ilçesinde Kutlukent Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Karaaslan, esnaf ziyareti ve Asarağaç Yaşam Merkezi'ni de ziyaret ederek mahalleleri önemsediklerini belirtti. Tekkeköy'de aday gösterilen Mustafa Candal ve Büyükşehir Belediyesi adayı Halit Doğan'a destek çağrısı yaptı. AK Parti Tekkeköy İlçe Başkanı Hayri Ağırlar da programa katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazar günkü seçim öncesi Bursa'da binlerce Bursalı tarafından karşılandı. Atatürk Caddesi'nden başlayarak Setbaşı ve Yeşil'e kadar yürüyen kalabalık, Erdoğan'ın otobüsüne karanfil attı. Erdoğan da çocuklara oyuncak dağıttı. Gökdere mitinginde 90 bin kişiye hitap eden Erdoğan, öncesinde otobüsle şehir turu attı ve Bursa'da moral buldu.
Afyonkarahisar'da Milli İrade Platformu Başkanı Ali Zengin, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yol arkadaşlarını destekleyeceklerini açıkladı. Zengin, ülkenin istikrarlı bir şekilde yönetildiğini ve büyüdüğünü belirterek, Milli İrade Platformu olarak Afyonkarahisar'da istikrar, özgürlük, güven, huzur ve ilerlemeden yana iradelerini sandığa yansıtacaklarını ifade etti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem gibi afetlere karşı dirençli şehirler oluşturmanın önemine değindi. Özhaseki, kentsel dönüşümün gerekliliğini vurgulayarak, şehirlerin geleceğinin ayrılık olduğunu belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu hatırlatarak, afetlere karşı hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi.
Hatay'da Vali Mustafa Masatlı başkanlığında gerçekleştirilen seçim güvenliği toplantısında, güvenlik, seçim süreci ve oyların sayımı konularında alınacak tedbirler ele alındı. Toplantıda, il genelinde asayiş, güvenlik ve diğer alanlarda alınan önlemler ve atılması gereken adımlar görüşüldü.
Sizin düşünceleriniz neler ?