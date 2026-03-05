Gençlik ve Spor Bakanı Bak\'tan Sultanbeylili gençlere müjde

Sultanbeyli'de düzenlenen iftar programında genç sporcularla bir araya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Sultanbeyli için çok önemli bir spor tesisi inşaatını ziyaret ettik. Yarı olimpik yüzme havuzu, 2 bin kişilik kapalı spor salonu, 300 kişilik konferans salonu, boks, kick boks ve güreş salonları ile fitness alanlarının yer aldığı güzel bir tesisi gençlerimize kazandıracağız. Sultanbeyli'nin gençleri için her şeyi yapmaya hazırız" dedi.

Sultanbeyli Belediyesi ev sahipliğinde sporcularla iftar programında buluşan Bakan Osman Aşkın Bak, başarılı sporculara ödülleri takdim ederken, ilçede yapımı süren Sultanbeyli Belediyesi Mehmet Akif Spor Kompleksi'nde de incelemelerde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Sultanbeyli'de spor alanında önemli yatırımlar yapıldığını belirterek, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmanın en önemli yollarından birinin spor olduğunu söyledi. Başarılı takımlar için tesis müjdesi veren Bak, "Atletizm için tesis yapacağız. Mahallelerimize futbol sahaları, basketbol sahaları yapıyoruz. Başkana dedim sen yeter ki yer bul. Biz gerekeni yaparız. Sultanbeyli'nin gençleri için her şey hazır. Evet başkan sen devam et. Siz de devam edin çalışmalara. Geçen sefer de geldik sizin yanınıza. Ödüllerinizi verirken gerçekten gururlandırdım. Bu ülkenin gençleri, liselerdeki gençleri, okul takımları başarılar elde ediyorlar. Onun için onların bu başarılarını ödüllendirmekte Bizim görevimiz belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Gençler sizleri kötü alışkanlıklardan dijital bağımlılıktan, uyuşturucudan içkiden, kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için bu tesisleri bu yatırımları yapıyoruz. Yine obeziteden uzak tutmak için gençlerimizin ailelerin, herkesin spor yapmasını istiyoruz. Bir yüzme havuzu daha kazandırıyoruz. Yüzme bilmeyen kalmasın projesiyle yaklaşık 12 milyon çocuğumuza yüzme öğrettik. Çocuklarımızın yetenek taramasıyla beraber spora yönlendiriyoruz. Bu noktada Sultanbeyli çok güzel işler yapıyor" dedi

Programda konuşan Tombaş ise, Sultanbeyli'nin genç nüfusunun oldukça fazla olduğunu belirterek gençleri spora yönlendirmek için önemli yatırımlar yaptıklarını söyledi. Tombaş, ilçede yapımı devam eden spor kompleksinin yaklaşık 26 bin metrekare alana sahip olduğunu belirterek, "Yarı olimpik yüzme havuzu, amfi tiyatro ve çok amaçlı spor salonlarının yer aldığı büyük bir projeyi başlattık. Şu anda inşaat yüzde 50 seviyesine geldi. İnşallah 2027 yılının Ocak-Şubat aylarında gençlerimizin hizmetine sunacağız. Amacımız çocuklarımızı sokaktan çekip spor alanlarına kazandırmak ve enerjilerini sporla buluşturmak" diye konuştu.

İlçede amatör kulüpler için antrenman sahaları ve spor salonları da yaptıklarını belirten Tombaş, bireysel sporlarda 500'den fazla gencin ulusal ve uluslararası alanda başarı elde ettiğini ifade etti. - İSTANBUL