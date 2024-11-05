Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesi Onaylandı

Politika

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞININ BÜTÇESİ, KOMİSYONDAN GEÇTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın bütçe ile ilgili sunumunun ardından Komisyon Başkanı Mehmet Muş, görüşmelere ara verdi. Aranın ardından toplanan komisyonda, muhalefet milletvekilleri bütçe üzerine görüş, öneri ve Bakan Bak'a sorular yöneltti. Bakan Bak, yaklaşık yarım saat boyunca milletvekillerinin sorularını cevapladı. Ardından Komisyon Başkanı Mehmet Muş, bakanlık bütçesini oylamaya sundu. AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla, Gençlik ve Spor Bakanlığının 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi komisyonda kabul edildi.