Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Rus mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Rus mevkidaşı ile görüştü

12.03.2022 12:48
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Rus mevkidaşı ile görüştü

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefonda görüştü.

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefonda görüştü.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede güncel güvenlik konuları ile ilgili değerlendirmelerde bulunulmuştur" denildi.


Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Rus mevkidaşı ile görüştü
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Genelkurmay Başkanı, Rusya Federasyonu, Yaşar Güler, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Rus mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika
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