Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse Göreve Başladı

Yerel seçimlerde Giresun Belediye Başkanı seçilen Fuat Köse Merkez İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını aldıktan sonra belediyedeki devir teslim törenine katıldı.
Başkan Fuat Köse mazbatasını Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Tansu Yılmaz'ın elinden aldıktan sonra belediyeye geldi. Başkan Köse, belediye önünde yoğun ve coşkulu bir kalabalık vatandaş topluluğu tarafından karşılandı. Başkanlık makamında gerçekleşen törende Giresun Belediye Başkan Vekili Salih Özdemir koltuğu yeni Belediye Başkanı Fuat Köse'ye devretti ve Köse alkışlar eşliğinde koltuğuna oturdu.
Başkan Fuat Köse, seçimlerin demokrasi şöleni olduğunu belirterek "31 Mart Yerel Seçimlerinde Giresun halkı tercihini bizden yana kullandı ve bizlere bu görevi layık gördü. Böyle bir sorumluğu bizlere verdiği için Giresun halkına teşekkür ediyorum. Giresun'a hizmet için bu bir bayrak yarışıdır ve 5 yıl boyunca bu bayrağı onurla taşıyacağım" dedi.
Belediye Başkan Vekili Salih Özdemir ise Başkan Fuat Köse'yi tebrik ederek görevinde başarılar diledi.
Köse, Giresun'da yeni bir dönemin başladığını belirterek "Bundan sonra şehrimizde bir hizmet dönemi olması hepimizin arzusudur. Geçmiş dönem belediye başkanlarımıza Giresun'umuza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bizleri bu koltuğa oturtan hemşehrilerimizi mahcup etmeyeceğiz. Çalmayacağız, çaldırmayacağız. Kimsenin bir delikli kuruşunda gözümüz olmayacak. Giresunlu' ya layık olacağız. Herkesin başkanı olacağız" ifadelerini kullandı.
Belediye Başkanı Fuat Köse, daha sonra belediye binası önündeki kalabalık topluluğu balkondan selamlayarak "Hep beraber başardık. Bize destek veren vermeyen herkese teşekkür ediyorum. Kimsenin değil, herkesin, tüm Giresun'un adamıyım. Ayrıştırmayacağız, ötekileştirmeyeceğiz. Hep birlikte Giresun'umuza güzel hizmetler yapacağız" diye konuştu.
Diğer yandan Giresun'un yeni Belediye Başkanı Fuat Köse, koltuğa oturduktan sonra ilk icraat olarak daha önce söz verdiği gibi belediye başkanlığı makam odasının kapısını söktürdü. - GİRESUN
Son Dakika › Politika › Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse Göreve Başladı - Son Dakika
Ayvalık ilçesinde yapılan yerel seçimlerde Belediye Başkanı Mesut Ergin ve CHP'li meclis üyeleri mazbatalarını aldı. Ergin, seçim sonrası yaptığı konuşmada herkesin belediye başkanı olarak görev yapacağını vurguladı ve Ayvalık için en iyi hizmeti vereceklerini söyledi.
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde bağımsız olarak seçilen Hüseyin Dündar, mazbatasını teslim aldı ve görevine başladı. Dündar, hizmet odaklı bir anlayışla Çarşamba ilçesine hizmet etmeyi hedefliyor.
AK Parti'den seçilen Bayram Taşkın, mazbatasını alarak görevine resmen başladı. Taşkın, Battalgazililere teşekkür ederek hizmet dönemine başlayacaklarını belirtti. Yüzde 55,86 oy alarak en yüksek oyu elde eden Taşkın, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde doğdu ve uzun yıllar avukatlık yaptı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nden Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilen Burcu Köksal, mazbatasını alırken yaptığı açıklamada, Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkının verilişinin yıldönümünde göreve başladığını belirtti.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Belediye Başkanı seçilen Ali Erdoğan, Köyceğiz Belediyesinde Belediye Başkanlığı görevini devraldı.
CHP'nin Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, seçimde 34 bin 469 oy alarak yeniden başkan seçildi. Kırşehir'de katılım oranının yüzde 74 olduğu seçimde CHP, en büyük oy oranına ulaşarak birinci parti oldu.
Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, kardeş kent konseylerinin başarılarıyla birlikte demokratik katılımın Türkiye'nin geleceği olduğunu göstermenin gururunu yaşadıklarını belirtti. Yılmaz, kent konseylerinin Türkiye'nin demokratik katılım alanındaki en önemli resmi mekanizması olduğuna vurgu yaptı.
Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 10 yıl boyunca yaptığı görevi DEM Partili Sırrı Söylemez'e devretti. Asya, görev süresi boyunca verilen taahhütlerin yerine getirildiğini ve belediyenin hiçbir kuruma borcunun olmadığını belirtti. Asya, halkın iradesinin 2 defa kendisini seçtiğini, 3. defa seçmediğini ifade ederek, bu durumdan ders alacaklarını söyledi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, mazbatasını aldıktan sonra Kayseri'nin manevi değerlerinden olan Seyyid Burhaneddin Hazretleri Türbesi'ni ziyaret ederek, dualarla hizmet yolculuğuna başladı.
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yapılan yerel seçimlerde AK Parti'ye 'evet' mührü basılmış ve yakılmış oy pusulaları bulundu. Olay jandarma ekipleri tarafından inceleniyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?