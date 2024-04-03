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Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse Göreve Başladı - Son Dakika
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Politika

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse Göreve Başladı

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse Göreve Başladı

Yerel seçimlerde Giresun Belediye Başkanı seçilen Fuat Köse, mazbatasını alarak göreve başladı. Devir teslim töreninde Köse, Giresun halkına teşekkür ederek yeni dönemde hizmet sözü verdi.

03.04.2024 14:14  Güncelleme: 14:19
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Yerel seçimlerde Giresun Belediye Başkanı seçilen Fuat Köse Merkez İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını aldıktan sonra belediyedeki devir teslim törenine katıldı.

Başkan Fuat Köse mazbatasını Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Tansu Yılmaz'ın elinden aldıktan sonra belediyeye geldi. Başkan Köse, belediye önünde yoğun ve coşkulu bir kalabalık vatandaş topluluğu tarafından karşılandı. Başkanlık makamında gerçekleşen törende Giresun Belediye Başkan Vekili Salih Özdemir koltuğu yeni Belediye Başkanı Fuat Köse'ye devretti ve Köse alkışlar eşliğinde koltuğuna oturdu.

Başkan Fuat Köse, seçimlerin demokrasi şöleni olduğunu belirterek "31 Mart Yerel Seçimlerinde Giresun halkı tercihini bizden yana kullandı ve bizlere bu görevi layık gördü. Böyle bir sorumluğu bizlere verdiği için Giresun halkına teşekkür ediyorum. Giresun'a hizmet için bu bir bayrak yarışıdır ve 5 yıl boyunca bu bayrağı onurla taşıyacağım" dedi.

Belediye Başkan Vekili Salih Özdemir ise Başkan Fuat Köse'yi tebrik ederek görevinde başarılar diledi.

Köse, Giresun'da yeni bir dönemin başladığını belirterek "Bundan sonra şehrimizde bir hizmet dönemi olması hepimizin arzusudur. Geçmiş dönem belediye başkanlarımıza Giresun'umuza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bizleri bu koltuğa oturtan hemşehrilerimizi mahcup etmeyeceğiz. Çalmayacağız, çaldırmayacağız. Kimsenin bir delikli kuruşunda gözümüz olmayacak. Giresunlu' ya layık olacağız. Herkesin başkanı olacağız" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Fuat Köse, daha sonra belediye binası önündeki kalabalık topluluğu balkondan selamlayarak "Hep beraber başardık. Bize destek veren vermeyen herkese teşekkür ediyorum. Kimsenin değil, herkesin, tüm Giresun'un adamıyım. Ayrıştırmayacağız, ötekileştirmeyeceğiz. Hep birlikte Giresun'umuza güzel hizmetler yapacağız" diye konuştu.

Diğer yandan Giresun'un yeni Belediye Başkanı Fuat Köse, koltuğa oturduktan sonra ilk icraat olarak daha önce söz verdiği gibi belediye başkanlığı makam odasının kapısını söktürdü. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse Göreve Başladı - Son Dakika

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