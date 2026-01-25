Giresun'da kültür merkezi projesi için hizmet ittifakı - Son Dakika
25.01.2026 14:46  Güncelleme: 14:51
Giresun'da eski SSK Hastanesi arazisine yapılması planlanan kültür merkezi projesi, AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür ve Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse'nin iş birliği ile hayata geçiriliyor. Projenin ihalesinin kısa süre içerisinde yapılacağı duyuruldu.

Giresun'da eski SSK Hastanesi arazisine yapılması planlanan yeni kültür merkezi projesi, siyasetin iki farklı kanadını hizmet noktasında buluşturdu.

Giresun'un uzun süredir beklediği ve şehrin kültürel hayatına büyük katkı sunması hedeflenen kültür merkezi projesinde somut adımlar atılıyor. Şoförler Odası seçimlerinde bir konuşma yapan AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, projenin ihale aşamasına gelmesinde Giresun Belediyesi'nin sağladığı arazi desteğinin önemine dikkat çekti.

Milletvekili Temür, konuşmasında projenin ihalesinin kısa süre içerisinde yapılacağı müjdesini verirken, sürecin hızlanmasındaki katkıları nedeniyle Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse'ye teşekkür etti.

Milletvekili Temür'ün bu nezaketine Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse'den yanıt gecikmedi. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Köse, Giresun'un menfaatleri doğrultusunda her türlü iş birliğine açık olduklarını vurguladı. Köse açıklamasında, "Giresun için çalışacak, Giresun'a değer katacak her işte iş birliğine her zaman hazırız. Kentimizin kültürel hayatına katkı sunacak bu proje için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz" dedi. - GİRESUN

Kaynak: İHA
