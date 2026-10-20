GKRY lideri Hristodulidis, 19 öneriden 6-7'sine hâlâ yanıt bekliyor

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, daha önce gündeme getirdiği 19 öneriden yaklaşık 6-7'sine henüz yanıt alamadığını açıkladı. Bazı önerilerin KKTC tarafından reddedildiğini belirten Hristodulidis, reddedilen konuları yeniden müzakere masasına getirmekten vazgeçmeyeceklerini söyledi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile GKRY lideri Nikos Hristodulidis, bugün Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde bir araya geldi. Görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Hristodulidis, toplantıyı olumlu olarak değerlendirdi. Hristodulidis, görüşmenin büyük bölümünde Kıbrıs meselesinin esasına ve müzakere yöntemine ilişkin konuların ele alındığını belirtti.

"19 öneriden 6-7'sine yanıt bekliyorum"

Hristodulidis, Rum tarafının daha önce gündeme getirdiği 19 öneriye ilişkin açıklamasında, bazı maddelerin Kıbrıs Türk tarafından reddedildiğini, yaklaşık 6-7 öneri konusunda ise henüz yanıt beklediklerini söyledi. Reddedilen önerileri yeniden gündeme getirmeye devam edeceklerini belirten Rum lider, daha önce Gençlik Teknik Komitesi'nin oluşturulmasına ilişkin girişimin kabul edilmesinin iki yıl sürdüğünü hatırlattı. Hristodulidis'in açıklaması, 19 önerinin tamamı üzerinde taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığını ortaya koyarken, hangi maddelerin reddedildiğine ve hangilerinin yanıtsız kaldığına ilişkin ayrıntı verilmedi.

Geçiş kapılarında iki alternatif öneri

Yeni geçiş kapılarının açılması konusuna da değinen Hristodulidis, Rum tarafının iki alternatif öneri sunduğunu açıkladı. Önerilerden birinin reddedildiğini, diğerinin ise değerlendirme aşamasında bulunduğunu belirten Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Erhürman'ın ikinci öneri hakkında ek açıklama istediğini söyledi. Erhürman'dan bir sonraki görüşmede yanıt beklediğini ifade eden Hristodulidis, Gaziler-Kiracıköy bölgesinde yeni bir geçiş noktasının açılmasının Rum tarafı açısından temel taleplerden biri olduğunu kaydetti.

"Reddedilen konuları yeniden gündeme getireceğiz"

Rum lider, önerilerin reddedilmiş olmasının yeniden müzakere masasına taşınmayacağı anlamına gelmediğini belirterek, güven arttırıcı önlemler konusunda girişimlerini sürdüreceklerini ifade etti. Hristodulidis, çevre ve kültürel miras alanlarında ilerleme sağlandığını da belirterek, iki toplum arasında kültürel eserlerin değişimine ilişkin listelerin hazırlanması konusunda olumlu gelişme yaşandığını söyledi.

Gözler Holgun'in ziyaretinde

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holgun'in 29 Ekim'de adaya gelmesinin beklendiğini hatırlatan Hristodulidis, müzakere sürecinin geleceğinin yapılacak görüşmelerde ele alınacağını belirtti. Hristodulidis, Erhürman ile Holgun'in katılımıyla 9 Kasım'da gerçekleştirilecek üçlü görüşme öncesinde yeniden bir araya gelmeyi beklediğini ifade etti. Rum lider, Kıbrıs müzakerelerine ilişkin daha geniş katılımlı bir toplantının düzenlenmesinin ise BM himayesindeki temaslar ve Avrupa Birliği'nin yürüttüğü diplomatik girişimlerin sonuçlarına bağlı olacağını söyledi.