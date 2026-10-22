GKRY lideri Hristodulidis, BM Kıbrıs Temsilcisi Holguin ile 30 Ekim'de buluşacak - Son Dakika
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GKRY lideri Hristodulidis, BM Kıbrıs Temsilcisi Holguin ile 30 Ekim'de buluşacak

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GKRY lideri Hristodulidis'in BM Kıbrıs Temsilcisi Holguin ile 30 Ekim'de görüşeceği açıklandı. Rum müzakerecisi Menelau, görüşmede müzakerelerin yeniden başlaması ve yeni genişletilmiş toplantı için ön çalışmaların ilerletilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis'in, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile 30 Ekim'de görüşeceği açıklandı.

Kıbrıs meselesine ilişkin diplomatik temaslar sürerken, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis'in Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile bir araya geleceği açıklandı. Rum tarafının müzakerecisi Menelaos Menelau, görüşmenin 30 Ekim'de yapılacağını bildirildi.

Rum Haravgi gazetesinin haberine göre, Astra radyosuna konuşan Menelau, müzakerelerin yeniden başlaması ve yeni bir genişletilmiş toplantıya zemin hazırlanması amacıyla esas, metodoloji ve Güven Artırıcı Önlemler konularındaki ön çalışmaların ilerletilmesini hedeflediklerini söyledi. Menelau, geçmiş müzakerelerde sağlanan görüş birliklerinin BM tarafından kayıt altına alınmasının tamamlandığını, ancak tüm tarafların onayı alınamadığı için söz konusu kayıtların müdahil taraflara sunulmadığını açıkladı.

Siyasi eşitlik ve dönüşümlü başkanlığın da güvenlik, garantiler, toprak ve mülkiyet konularındaki görüş birlikleriyle birlikte kayıtlarda yer aldığını belirten Menelau, müzakere kazanımlarının seçici değil kapsamlı şekilde teyit edilmesi gerektiğini savundu.

19 öneri ve geçiş noktaları tartışması

Menelau, Hristodulidis'in KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'a sözlü olarak sunduğu 19 önerinin yazılı olmamasının resmi niteliğini değiştirmediğini ileri sürdü. Yeni geçiş noktalarına ilişkin de açıklama yapan Menelau, Kiracıköy-Gaziler-Eğlence ve Haspolat güzergahları konusunda BM Genel Sekreteri'nin önerisinin Rum tarafınca kabul edildiğini, ancak Kıbrıs Türk tarafının kabul etmediğini iddia etti.

Kaynak: İHA
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