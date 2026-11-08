GKRY'nin BM Genel Sekreter adayı Sinirlioğlu'na karşı kampanya yürüttüğü öne sürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

GKRY'nin BM Genel Sekreter adayı Sinirlioğlu'na karşı kampanya yürüttüğü öne sürüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

GKRY'nin BM Genel Sekreterliği adayı Feridun Sinirlioğlu'na uluslararası destek oluşmasını engellemek için diplomatik temaslar yürüttüğü öne sürüldü. GKRY, Sinirlioğlu'nun Kıbrıs'ta Türkiye'nin tezlerini savunmasını ve 19 Mayıs 2022 tarihli BM mektubunu gerekçe gösteriyor.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY), Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği için aday gösterdiği Türk diplomat Feridun Sinirlioğlu'na uluslararası destek oluşmasını engellemek amacıyla BM temsilcilikleri ve yabancı ülke başkentlerinde diplomatik temaslar yürüttüğü öne sürüldü.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği için aday gösterdiği Feridun Sinirlioğlu'nun adaylığı uluslararası gündemdeki yerini korurken, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) bu sürece yönelik diplomatik girişimlerde bulunduğu ortaya çıktı. Rum basınında yer alan haberlere göre, Rum yönetimi, Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğini ve iki devletli çözümü savunan politikasını gerekçe göstererek Türk adayın önünü kesmek için çeşitli ülkeler nezdinde girişimlerini yoğunlaştırdı. GKRY Dışişleri Bakanlığı, New York'taki BM temsilcilikleri ve yabancı ülkelerin başkentlerinde diplomatik temaslar yürüterek, Sinirlioğlu'na uluslararası destek oluşmasını engellemeye çalışıyor.

GKRY, Türk diplomatı hedef aldı

Rum gazetesi Fileleftheros'un haberine göre, GKRY'nin Sinirlioğlu'na karşı yürüttüğü kampanyanın temelinde, Türk diplomatın Kıbrıs meselesinde Türkiye'nin tezlerini savunması bulunuyor. Rum yönetimi, Sinirlioğlu'nun Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi olduğu dönemde, 19 Mayıs 2022 tarihinde BM'ye gönderdiği mektubu da adaylığa karşı gerekçe olarak gösterdi. Söz konusu mektupta, 1963 yılında Kıbrıs Türklerinin ortaklık devletinin kurumlarından dışlanmasının ardından 1960'ta kurulan ortaklık Cumhuriyeti'nin hukuki varlığının sona erdiği yönündeki Türkiye'nin görüşü savunuldu. GKRY, Türk diplomatın Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğini ve Ada'da iki ayrı devletin varlığına dayalı çözüm modelini savunmasını adaylığına karşı yürüttüğü kampanyanın merkezine yerleştirdi.

Sinirlioğlu, Rum-Yunan baskısına karşı tarafsızlık vurgusu yaptı

Rum ve Yunan temsilcilerin sorularını yanıtlayan Sinirlioğlu, Türkiye tarafından aday gösterildiğini, ancak BM Genel Sekreterliği görevine seçilmesi halinde herhangi bir ülkenin temsilcisi olarak hareket etmeyeceğini belirtmişti. Sinirlioğlu, uluslararası kuruluşlarda tarafsız ve bağımsız görev yapabileceğini daha önce kanıtladığını vurgulayarak, Kıbrıs meselesi dahil bütün uluslararası konularda BM Şartı'nın kendisine rehberlik edeceğini ifade etmişti. Türk diplomat, halen yürüttüğü Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreterliği görevine seçilmesinde Yunanistan'ın da desteğinin bulunduğunu hatırlatmıştı.

Kaynak: İHA
Feridun SinirlioğluPolitikaTürkiyeKıbrısDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Giresun’da hastaneyi karıştıran iddia Soruşturma başlatıldı Giresun'da hastaneyi karıştıran iddia! Soruşturma başlatıldı
Yaylalar beyaza büründü Kar kalınlığı 20 santimi buldu Yaylalar beyaza büründü! Kar kalınlığı 20 santimi buldu
15 katlı binada korkutan yangın Kendi imkanlarıyla kurtuldular 15 katlı binada korkutan yangın! Kendi imkanlarıyla kurtuldular
Galatasaray’ın Amedspor maçı sonrası yayınladığı video ortalığı karıştırdı Galatasaray'ın Amedspor maçı sonrası yayınladığı video ortalığı karıştırdı
Osimhen’den sonra Galatasaray’a bir şok daha Leao’nun MR sonucu açıklandı Osimhen'den sonra Galatasaray'a bir şok daha! Leao'nun MR sonucu açıklandı
Köpek saldırısında hayvan besleyen kadın sorumlu tutuldu: Yargıtay kararı onadı Köpek saldırısında hayvan besleyen kadın sorumlu tutuldu: Yargıtay kararı onadı
16:25
Fenerbahçe mi, Galatasaray mı Matvey Kislyak transferi için ilk kez konuştu
Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Matvey Kislyak transferi için ilk kez konuştu
16:10
Emekli maaşlarında tüm hesapları değiştirecek formül Zamda 31 bin lira sürprizi
Emekli maaşlarında tüm hesapları değiştirecek formül! Zamda 31 bin lira sürprizi!
15:40
Erdoğan ve Aliyev’in basın toplantısına damga vuran final Salon ayağa kalktı
Erdoğan ve Aliyev'in basın toplantısına damga vuran final! Salon ayağa kalktı
15:33
Sıkı bağlanmayan ipler faciaya davetiye çıkardı Çarmıh kalkınca kendini yerde buldu
Sıkı bağlanmayan ipler faciaya davetiye çıkardı! Çarmıh kalkınca kendini yerde buldu
15:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeşliğimizi zayıflatmak isteyenler emeline ulaşamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeşliğimizi zayıflatmak isteyenler emeline ulaşamaz
15:04
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2026 17:04:07. #7.13#
SON DAKİKA: GKRY'nin BM Genel Sekreter adayı Sinirlioğlu'na karşı kampanya yürüttüğü öne sürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android