GKRY'nin BM Genel Sekreter adayı Sinirlioğlu'na karşı kampanya yürüttüğü öne sürüldü

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY), Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği için aday gösterdiği Türk diplomat Feridun Sinirlioğlu'na uluslararası destek oluşmasını engellemek amacıyla BM temsilcilikleri ve yabancı ülke başkentlerinde diplomatik temaslar yürüttüğü öne sürüldü.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği için aday gösterdiği Feridun Sinirlioğlu'nun adaylığı uluslararası gündemdeki yerini korurken, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) bu sürece yönelik diplomatik girişimlerde bulunduğu ortaya çıktı. Rum basınında yer alan haberlere göre, Rum yönetimi, Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğini ve iki devletli çözümü savunan politikasını gerekçe göstererek Türk adayın önünü kesmek için çeşitli ülkeler nezdinde girişimlerini yoğunlaştırdı. GKRY Dışişleri Bakanlığı, New York'taki BM temsilcilikleri ve yabancı ülkelerin başkentlerinde diplomatik temaslar yürüterek, Sinirlioğlu'na uluslararası destek oluşmasını engellemeye çalışıyor.

GKRY, Türk diplomatı hedef aldı

Rum gazetesi Fileleftheros'un haberine göre, GKRY'nin Sinirlioğlu'na karşı yürüttüğü kampanyanın temelinde, Türk diplomatın Kıbrıs meselesinde Türkiye'nin tezlerini savunması bulunuyor. Rum yönetimi, Sinirlioğlu'nun Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi olduğu dönemde, 19 Mayıs 2022 tarihinde BM'ye gönderdiği mektubu da adaylığa karşı gerekçe olarak gösterdi. Söz konusu mektupta, 1963 yılında Kıbrıs Türklerinin ortaklık devletinin kurumlarından dışlanmasının ardından 1960'ta kurulan ortaklık Cumhuriyeti'nin hukuki varlığının sona erdiği yönündeki Türkiye'nin görüşü savunuldu. GKRY, Türk diplomatın Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğini ve Ada'da iki ayrı devletin varlığına dayalı çözüm modelini savunmasını adaylığına karşı yürüttüğü kampanyanın merkezine yerleştirdi.

Sinirlioğlu, Rum-Yunan baskısına karşı tarafsızlık vurgusu yaptı

Rum ve Yunan temsilcilerin sorularını yanıtlayan Sinirlioğlu, Türkiye tarafından aday gösterildiğini, ancak BM Genel Sekreterliği görevine seçilmesi halinde herhangi bir ülkenin temsilcisi olarak hareket etmeyeceğini belirtmişti. Sinirlioğlu, uluslararası kuruluşlarda tarafsız ve bağımsız görev yapabileceğini daha önce kanıtladığını vurgulayarak, Kıbrıs meselesi dahil bütün uluslararası konularda BM Şartı'nın kendisine rehberlik edeceğini ifade etmişti. Türk diplomat, halen yürüttüğü Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreterliği görevine seçilmesinde Yunanistan'ın da desteğinin bulunduğunu hatırlatmıştı.