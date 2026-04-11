Göç İdaresi 13 Yaşında - Son Dakika
Göç İdaresi 13 Yaşında

Göç İdaresi 13 Yaşında
11.04.2026 12:19
İçişleri Bakanı Çiftçi, Göç İdaresi'nin önemini vurgulayarak kuruluş yıl dönümünü kutladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, Göç İdaresi Başkanlığı'nın 13'üncü kuruluş yıl dönümüne ilişkin mesaj yayımladı. Çiftçi, mesajında, "Göç salt bir hareket değil; bir güvenlik meselesi, bir devlet yönetimi konusu ve aynı zamanda bir insanlık ve vicdan meselesidir" dedi.

Bakan Çiftçi, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Göç salt bir hareket değil; bir güvenlik meselesi, bir devlet yönetimi konusu ve aynı zamanda bir insanlık ve vicdan meselesidir. 6458 sayılı Kanun ile kurulan Göç İdaresi Başkanlığımız, geçen yıllar içinde Türkiye'nin göç yönetiminde kurumsal hafızasını, kapasitesini ve sahadaki gücünü kararlılıkla büyütmüştür. Düzenli göç süreçlerinin yönetiminden düzensiz göçle etkin mücadeleye, uluslararası korumadan insan ticaretiyle mücadeleye, uyum faaliyetlerinden gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş süreçlerine kadar her alanda; insan haklarını esas alan, kamu düzeninden taviz vermeyen ve milli menfaatlerimizi gözeten bir anlayışla yorulmadan çalışıyoruz. Bugün Türkiye, göç yönetiminde sadece bir uygulayıcı değil; aynı zamanda dünyaya örnek bir model ortaya koyan güçlü bir aktördür. Bu vesileyle Göç İdaresi Başkanlığı'mızın 13'üncü kuruluş yıl dönümünü kutluyor; fedakarca görev yapan tüm personelimize teşekkür ediyorum" dedi. Bakan Çiftçi, paylaşımında, Göç İdaresi Başkanlığı'nın çalışmalarından görüntülere de yer verdi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Göç İdaresi 13 Yaşında - Son Dakika

SON DAKİKA: Göç İdaresi 13 Yaşında - Son Dakika
