Gökçe Gökçen, Soyer ve Aslanoğlu'nu Ziyaret Etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, İzmir Buca Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eski CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Gökçen, Soyer ve Aslanoğlu'nu ziyaret ettiklerini, Murat Çalık ile de başka bir yere sevk edildiği için görüşemediklerini söyledi.

Gökçen, şunları kaydetti:

"Önceki Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer açısından da yine öyle bir şey oldu ki kendisinin tahliye edileceğine dair bütün hukukçular kesin gözüyle bakıyordu. Çünkü kendisiyle ilgili hiçbir suç iddiası, somut suç iddiası bile yoktu. Onun için Soyer, Aslanoğlu ve diğer partililerin tutuksuz yargılanması gerekiyor."

Bizler buradan şu çağrımızı söylüyoruz: Bakın hiç kimse yargılanmaktan kaçmıyor. Yargılanmanın adil olması lazım ve tutuksuz yargılama esastır. Bunu birçok iktidar mensubu da soyut olarak, teorik olarak konuştuklarında dile getiriyorlar. Biz diyoruz ki 'Yargılama tutuksuz devam etsin.' Zaten duruşmalar oldukça, iddianameler yazıldıkça bu iddiaların içinin boş mu, dolu mu olduğunu hep beraber değerlendirebiliriz. Herkes vicdanıyla, bunu adalet duygusuyla değerlendirecektir."

Gökçen, bir an önce iddianamelerin hazırlanmasını ve yargılamaların başlamasını beklediklerini sözlerine ekledi.