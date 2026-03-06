Gökçe Gökçen, Soyer ve Aslanoğlu'nu Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gökçe Gökçen, Soyer ve Aslanoğlu'nu Ziyaret Etti

06.03.2026 21:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Gökçen, tutuklu Soyer ve Aslanoğlu'nu ziyaret ederek tutuksuz yargılanma çağrısında bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, İzmir Buca Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eski CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Gökçen, Soyer ve Aslanoğlu'nu ziyaret ettiklerini, Murat Çalık ile de başka bir yere sevk edildiği için görüşemediklerini söyledi.

Gökçen, şunları kaydetti:

"Önceki Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer açısından da yine öyle bir şey oldu ki kendisinin tahliye edileceğine dair bütün hukukçular kesin gözüyle bakıyordu. Çünkü kendisiyle ilgili hiçbir suç iddiası, somut suç iddiası bile yoktu. Onun için Soyer, Aslanoğlu ve diğer partililerin tutuksuz yargılanması gerekiyor."

Bizler buradan şu çağrımızı söylüyoruz: Bakın hiç kimse yargılanmaktan kaçmıyor. Yargılanmanın adil olması lazım ve tutuksuz yargılama esastır. Bunu birçok iktidar mensubu da soyut olarak, teorik olarak konuştuklarında dile getiriyorlar. Biz diyoruz ki 'Yargılama tutuksuz devam etsin.' Zaten duruşmalar oldukça, iddianameler yazıldıkça bu iddiaların içinin boş mu, dolu mu olduğunu hep beraber değerlendirebiliriz. Herkes vicdanıyla, bunu adalet duygusuyla değerlendirecektir."

Gökçen, bir an önce iddianamelerin hazırlanmasını ve yargılamaların başlamasını beklediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Gökçe Gökçen, Politika, Gökçen, Son Dakika

Son Dakika Politika Gökçe Gökçen, Soyer ve Aslanoğlu'nu Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş bir ülkeye daha sıçradı, rota Türkiye’ye çevrildi Savaş bir ülkeye daha sıçradı, rota Türkiye'ye çevrildi
ABD ve İsrail, Devrim Muhafızları Ordusu’nun yeraltı tesisini bombaladı ABD ve İsrail, Devrim Muhafızları Ordusu'nun yeraltı tesisini bombaladı
Stattan çıkarılmıştı Irkçı söylemde bulunduğu iddia edilen taraftarın akıbeti belli oldu Stattan çıkarılmıştı! Irkçı söylemde bulunduğu iddia edilen taraftarın akıbeti belli oldu
İspanya Başbakanı Sanchez’den İsrail’in saldırdığı Lübnan’a destek İspanya Başbakanı Sanchez'den İsrail'in saldırdığı Lübnan'a destek
Trump, İran’ı nasıl katlettiğini Messi’nin yanında anlattı Trump, İran'ı nasıl katlettiğini Messi'nin yanında anlattı
İran’dan İsrail’e balistik füze yağmuru: Gökyüzü alev aldı İran'dan İsrail'e balistik füze yağmuru: Gökyüzü alev aldı

21:34
Erden Timur’un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı
Erden Timur'un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı
21:14
İran, Suudi Arabistan’daki ABD üssünü vurdu
İran, Suudi Arabistan'daki ABD üssünü vurdu
21:00
Necati Şaşmaz, Yeraltı dizisine mi dahil oluyor Bomba iddia yanıt buldu
Necati Şaşmaz, Yeraltı dizisine mi dahil oluyor? Bomba iddia yanıt buldu
20:29
Netanyahu’sunu, Trump’ını çıldırtacak mesaj: Türkiye’nin yanındayız
Netanyahu'sunu, Trump'ını çıldırtacak mesaj: Türkiye'nin yanındayız
20:28
İran Büyükelçisi: Türkiye, İsrail tehdidi altında
İran Büyükelçisi: Türkiye, İsrail tehdidi altında
19:52
Rusya: Rus gazını Avrupa yerine Asya pazarına göndereceğiz
Rusya: Rus gazını Avrupa yerine Asya pazarına göndereceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 21:44:14. #.0.5#
SON DAKİKA: Gökçe Gökçen, Soyer ve Aslanoğlu'nu Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.