Gökçek Hakkında Soruşturma Başlatıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İbrahim Melih Gökçek hakkında yurt dışı iddiaları nedeniyle soruşturma açtı.
ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek hakkında resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Bazı basın ve yayın organlarında, İbrahim Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönünde öne sürülen iddialara ilişkin olarak, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.
Kaynak: DHA
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