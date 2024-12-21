Gökhan Günaydın: Ayrıştırmak için değil birleştirmek için çalışıyoruz - Son Dakika
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Politika

Gökhan Günaydın: Ayrıştırmak için değil birleştirmek için çalışıyoruz

Gökhan Günaydın: Ayrıştırmak için değil birleştirmek için çalışıyoruz

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İzmit Oyuncak Müzesi'nin açılışında bir araya geldiği kalabalığa hitaben, ayrıştırmaktan ziyade birleştirmenin önemine vurgu yaptı. Ayrıca belediyelerin hizmet anlayışının tüm vatandaşlara yönelik olması gerektiğini belirtti.

21.12.2024 18:39  Güncelleme: 18:41
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CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Ayrıştırmak için çalışmıyoruz, birleştirmek için çalışıyoruz. Bu memleket hepimizin, bu memleketin geleceği de hepimiz için olacaktır. Kötü dilde değil, hizmette yarışalım. Memleketi ayrıştırmaya değil, birleştirmeye gayret edelim" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İzmit Oyuncak Müzesi'nin açılışına katıldı. Akçakoca Mahallesi Kapanca Sokak'ta yapılan programda ayrıca İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP Milletvekilleri Mühip Kanko, Harun Özgür Yıldızlı ve vatandaşlar yer aldı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, burada yaptığı konuşmada, "Çocukların neşesiyle, büyüklerin anılarıyla dolup taşacak, İzmit Oyuncak Müzesi'ni açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Biliyoruz ki oyuncak dediğimiz şey sadece bir çocukluk hatırası değil. Bazen bir annenin emeği, bazen bir babanın sevgisi, bazen de bir çocuğun hayal dünyasının anahtarıdır" dedi.

'BİZİM JENERASYONUMUZ ŞİMDİKİ ÇOCUKLAR KADAR ŞANSLI DEĞİLDİ'

Program açılışında konuşan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Uzun bir bütçe maratonundan çıktık, sabahlara kadar çalıştık. Gece 2'de bütçeyi geçirdiler ve kapattık. Hepimiz çok yorgunuz ama burada harika bir iş var. Bir oyuncak müzesi açılıyor. Bizim jenerasyonumuz şimdiki çocuklar kadar şanslı değildi, oyuncak bolluğu içinde yaşamadık. Oyuncak deyince bırakın çocukları bizim bile içimiz kaynıyor. Oyuncağın müzesini yapmak ama bunu oyuncakları hapsederek değil, çocukların ebeveynleri ile geldiği güzel ve doyumsuz zamanlar geçirdiği bir ortama dönüştürmek son derece kıymetli" diye konuştu.

'BİZE OY VERMEYEN VATANDAŞLARIMIZA DA HİZMET EDİYORUZ'

Günaydın, CHP'li belediyeler olarak kendilerine oy vermeyen vatandaşlara da hizmet ettiklerini belirterek, "CHP'den bir belediye AK Parti'ye geçer, AK Parti'den MHP'ye geçer, MHP'den DEM'e geçer; bunların hepsi demokrasi açısından olağan işlerdir. Bu belediyelerin hepsi, milletin ortak belediyesidir. Kendi adıma söylüyorum, ekip olarak kendi belediyelerimiz iyi olsun diye uğraşırız ama bir başka belediyenin de kötülüğünü de istemeyiz. Tüm belediyeler iyi olsun ki halka hizmet etsinler. İzmit'te bize oy veren vatandaşlar da var, oy vermeyen vatandaşlar da var. Bize oy vermeyen vatandaşlarımıza da hizmet ediyoruz. Bir belediye AK Parti'deyse orada CHP'ye oy veren vatandaşlarımız da var. Dolayısıyla o belediyenin yaşaması ve hizmet etmesi lazım. Böyle düşünüyorken memlekette birliğin dirliğin beraberliğin sembolü olması gereken Cumhurbaşkanını ayrımcı bir dil kullanarak, CHP'li belediyelere yönelik Çalışma Bakanına talimat vererek 'bunları silkeleyin' demesi, demokrasi adına büyük bir talihsizlik olarak sayıyorum ve kınıyorum. Böylesine bir dil, hiçbir siyasetçinin sahip olabileceği bir dil değildir. Ayrıştırmak için çalışmıyoruz, birleştirmek için çalışıyoruz. Bu memleket hepimizin, bu memleketin geleceği de hepimiz için olacaktır. 31 Mart 2024 tarihinde 414 belediye kazandık. 37,8 oy oranı ile 1'inci parti olduk. Eğer kendilerine güveniyorsalar, milletin bizi silkeleyeceğine inanıyorsalar, yarından tezi yok getirsinler sandığı; kim kimi silkeliyor görelim. Kötü dilde değil, hizmette yarışalım. Memleketi ayrıştırmaya değil, birleştirmeye gayret edelim" dedi.

Kaynak: DHA

Gökhan Günaydın, Politika, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Gökhan Günaydın: Ayrıştırmak için değil birleştirmek için çalışıyoruz - Son Dakika

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