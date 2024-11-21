Gökhan Günaydın'dan Meclis Gerginliğine Tepki - Son Dakika
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Politika

Gökhan Günaydın'dan Meclis Gerginliğine Tepki

Günaydın, Meclis'te yaşanan gerginliğe ve Nasuh Mahruki'nin tutuklanmasına tepki gösterdi.

21.11.2024 16:16
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CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaşanan gerginlikle ilgili, "Milletvekillerinin çektiği ve paylaşılan görüntüleri defalarca izledim. Bir tek CHP milletvekili, ne Bakan'a ne de bir AK Parti milletvekiline dokunuyor." dedi.

Günaydın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de yargıda ciddi sorunlar olduğunu savunarak, eski AKUT Arama Kurtarma Derneği Başkanı Nasuh Mahruki'nin tutuklanmasına tepki gösterdi.

"Çocuk katillerinin memleketin sokaklarında elini kolunu sallayarak gezdiğini" söyleyen Günaydın, "Memleket bir narkotik merkezi haline dönüştürülmüşken, toplumsal barışı bozmak AKUT'un kurucusu Nasuh Mahruki'ye kalmış. Bu sosyal medya paylaşımının içeriğine katılmayabilirsiniz, içeriğinin suç oluşturduğuna yönelik eğer gerçekten bağımsız bir gözlemciyi tatmin edebilecek bir kararınız varsa buna yönelik bir soruşturma da başlatabilirsiniz. Nasuh Mahruki dünyanın en yüksek tepelerine, dağlarına tırmanan; fedakarca Türkiye için çalışan birisidir. Sosyal medya paylaşımını beğenmediğiniz gerekçesiyle, üstelik 'kaçma şüphesi var' diyerek tutuklayamazsınız." ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Günaydın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda dün yaşanan gerginliğe ilişkin şöyle konuştu:

"Milletvekillerinin çektiği ve paylaşılan görüntüleri defalarca izledim. Bir tek CHP milletvekili, ne Bakan'a ne de bir AK Parti milletvekiline dokunuyor. Eğer Bakan, biraz demokrat ve hoşgörülü olabilseydi kendisini orada durdurup 'Esenyurt'ta belediyenin önünde bizi 15 gün tutmanın nasıl bir duygu olduğunu görün bakalım. Bir dakika burada durun da konuşalım' diyenlere, gülerek 'Merhaba arkadaşlar, buyurun konuşalım' der ve 1 dakika sonra içeriye girerdi. O, milletvekillerimize adeta kafa atmaya yeltenerek, arkadaşlarımızı iterek, kamerayı tokatlayarak şov yapmaya yeltendi. Üstelik bu bizim provokasyonumuza dönüştü. Bir provokasyon arıyorsanız seçilmiş milletvekillerini kolluk kuvvetleri ile karşı karşıya bırakarak Esenyurt Belediyesine kanunsuz emirlerle 15 gün boyunca sokmayan İçişleri Bakanlığının bizatihi kendisine bakacaksınız."

Ankara Çayırhan'da Türkiye'nin en modern termik santralinin bulunduğunu belirten Günaydın, "500 madenci kardeşimiz, yer altında eylem yapıyor. Bu insanlar ekmeklerini yerin binlerce metre altında kazmalarıyla çıkarıyorlar. Çayırhan Termik Santrali'nde direnen işçi kardeşlerimize ve onların sendikalarına selamlarımı ve dayanışma duygularımı iletiyorum." dedi.

Gökhan Günaydın, Meclis'te temsil edilen 10 siyasi partinin "belediyelere yönelik görevlendirme uygulamasının kaldırılmasına" yönelik ortak bir kanun teklifi verdiğini belirterek, bunun demokrasi açısından çok önemli olduğunu dile getirdi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Günaydın, MHP'den 3 milletvekilinin istifasının istenmesine ilişkin soru üzerine, söz konusu milletvekilleri hakkında fezleke düzenlenerek TBMM'ye gönderilmesini; dokunulmazlıklarının kaldırılarak yargılanmalarını istedi.

Kaynak: AA

Gökhan Günaydın, Nasuh Mahruki, Politika, 3-sayfa, Yargı, Akut, Akut, Son Dakika

Son Dakika Politika Gökhan Günaydın'dan Meclis Gerginliğine Tepki - Son Dakika

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