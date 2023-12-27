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Gökhan Zan İYİ Parti'den istifa etti

İYİ Parti'den Hatay 2'nci sıra milletvekili adayı olan Gökhan Zan, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Zan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, siyaset arenasında Hatay'a destek olmanın mümkün olmadığını gördüğünü belirtti.

Gökhan Zan İYİ Parti\'den istifa etti
27.12.2023 - 22:37,
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GENEL seçimlerde Hatay'da İYİ Parti'den 2'nci sıra milletvekili adayı olan Gökhan Zan, partisinden istifa ettiğini açıklayarak, "Bilindiği üzere siyasete girme nedenim Hatay'a destek olabilmek, deprem gibi ağır bir felaketin ardından Hataylı kardeşlerimin sesini Meclis'te duyurabilmekten ibaretti. Gelinen noktada siyaset arenasında bunun pek de mümkün olmadığını görmemden hareketle İYİ Parti'den istifa ediyorum" dedi.

Genel seçimlerde İYİ Parti'den Hatay 2'nci sıra milletvekili adayı olan eski futbolcu Gökhan Zan, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Zan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in daveti ile 22 Mart 2023 tarihinde İYİ Parti ailesine katıldım. Bu süreç boyunca tüm değerlerimle elimi taşın altına koymaya çalışarak üzerime düşen görevi yapmaya çalıştım. Gerek İYİ Parti'ye gerekse partimize gönül vermiş tüm yurttaşlarımızın sesi olmaya çalıştım. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal sorunlar içerisinde halkımızdan güç alarak İYİ Parti'ye ve kuruluş ilkelerine uygun hareket ettim. İYİ Parti ile çıktığım umut yolculuğunda, birçok tecrübe edinmemin yanı sıra birlikte omuz omuza mücadele edebilecek ruhu görme fırsatı da buldum. Bilindiği üzere siyasete girme nedenim Hatay'a destek olabilmek, deprem gibi ağır bir felaketin ardından Hataylı kardeşlerimin sesini Meclis'te duyurabilmekten ibaretti. Gelinen noktada siyaset arenasında bunun pek de mümkün olmadığını görmemden hareketle İYİ Parti'den istifa ediyorum. Seçim döneminde oylarıyla beni yalnız bırakmayan, takdirleriyle yücelten, tecrübeleriyle beni cesaretlendirerek yol gösteren başta Sayın Meral Akşener olmak üzere, İYİ Parti'nin tüm değerli büyüklerine ve yöneticilerine, en zor anlarımda elimi bırakmayan Türk halkına teşekkür ediyorum. Affınıza sığınarak İYİ Parti ailesinden haklarını helal etmelerini istiyorum. Benden yana hakkım helal olsun. Dost kalmak dileğiyle, herkese en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

Kaynak: DHA
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