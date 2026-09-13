Göktaş'tan çocuk ve aile güvenliği için kurumlara teşekkür - Son Dakika
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Göktaş'tan çocuk ve aile güvenliği için kurumlara teşekkür

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuk ve gençleri korumaya yönelik kararlılıkla sürdürülen çabalar için Adalet Bakanlığı başta olmak üzere katkı sunan tüm kurumlara teşekkür etti. Göktaş, çocukların güvenliği, ailenin huzuru ve toplumun geleceği için mücadeleyi hep birlikte sürdüreceklerini belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Ailemizi, çocuklarımızı ve gençlerimizi korumaya yönelik kararlılıkla sürdürülen çabalar için Adalet Bakanlığımız başta olmak üzere katkı sunan tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Bakan Göktaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ailemizi, çocuklarımızı ve gençlerimizi korumaya yönelik kararlılıkla sürdürülen çabalar için Adalet Bakanlığımız başta olmak üzere katkı sunan tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın güvenliği, ailemizin huzuru ve toplumumuzun geleceği için mücadelemizi hep birlikte sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Göktaş'tan çocuk ve aile güvenliği için kurumlara teşekkür - Son Dakika

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