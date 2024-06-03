Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı Meclis Toplantısında Açıklamalarda Bulundu

Politika

Gölbaşı Belediyesi Haziran Ayı Meclis toplantısı, Başkan Yakup Odabaşı başkanlığında gerçekleştirildi. Odabaşı, meclis kapanmadan önce önemli açıklamalarda bulundu.

Gölbaşı Belediyesi Haziran Ayı Meclis toplantısı, Belediye Başkanı Yakup Odabaşı başkanlığında gerçekleştirildi. Başkanlık yazısı, gündem maddeleri ve önergelerin oylanmasının ardından Başkan Odabaşı, meclis kapanmadan önce önemli açıklamalarda bulundu. Amacının siyaset yapmak olmadığını belirten Başkan Odabaşı, "Gölbaşı Belediyesi yetkililerinin tespit ettiği konuları kamuoyu ve meclis üyeleriyle paylaşacağım. Çünkü şeffaf, adaletli ve yanlışları veya doğruları söyleyeceğimize söz verdik" dedi.

Başkan Odabaşı, "Eymir Mahallesi'ne çıkarken Luma Kafe var. Bu kafenin bulunduğu bina kaçak, işletme ruhsatı yok, elektrik ve su kaçak, Gölbaşı Belediyesi'ne ödetiliyor. Bu tespit edildi, gerekli işlemler yapılıyor. Bu kafe kapatılacak. Bu kafe geçen yıl temmuz ayından beri çalışıyor. Gölbaşı Belediyesi yetkilileri bunun farkında değil miydi?" dedi.

Odabaşı, "Seğmenler Pazarı yerinin altında bulunan kapalı otoparkta bir oto yıkama mevcut. Bu oto yıkamanın da elektrik ve suyunu Gölbaşı Belediyesi ödüyor. Onu da kapattırdık. Bu elektrik ve suyun ödendiği faturalar vatandaşın cebinden çıkıyor" ifadelerine yer verdi.

"400 bin bardağı ne yapacağız?"

İsim basılı bardaklara değinen Odabaşı, "Seçime 2 ay kala 1 milyon 400 bin tane bardak yaptırılmış. Burası herkese baki mi, bana baki olmadı, başka arkadaşlarıma da olmadı. Şu anda 400 bin tane var. Bu 400 bin bardağı ne yapacağız? Atamayız, satamayız. Böyle kullansak vatandaş bize ne der onu da bilmiyorum. Çözüm üretmeye çalışıyoruz. Seçime 2 ay kala sözde 1 milyon bardak kullanılmış" dedi.

Odabaşı, "Yeni doğan çocuklar için çanta yapılmış, burada isimler var. Bunlar milletin parasıyla yapılmış, çöpe mi atalım? Bunları Gölbaşı Belediyesi'ne döndürdük. Benim ismim yazıyor mu arkadaşlar? Parası benim babamın cebinden çıkmadı ki, ben isim yazdırayım. Bunu kullanmak zorundayım" dedi.

15 Temmuz şehitlerinin tablosunun kaldırılması konusuna da değinen Odabaşı, "Biz tabloda yazan 'Ramazan Şimşek' yazısını kaldırtarak 'Gölbaşı Belediyesi' ismini yazdırdık. O mu doğru bu mu doğru?" dedi.

"Doğru bildiklerimi kamuoyuyla paylaşacağım" diyerek sözlerine devam eden Başkan Odabaşı, "Kaçak yapıya, kaçak elektriğe, kaçak suya müsaade etmeyeceğiz. Bunlara izin verenleri de kınıyorum. Kim yaptıysa, kim buna izin verdiyse, bunun cezasını çekmelidir. Zaten o elektriğin, suyun parasını tespit ettirip alacağız. Tekrar söylüyorum, çok üzüldüm ve kınıyorum. Gölbaşı Belediyemizin maaş ödememe gibi bir problemi yoktu, hatta aylar sonrasının bile böyle bir problemi yoktu. Yatırım yapan bir belediyeydi. Devraldığımızda da bazı sıkıntılar vardı, bunları çözdük. Devrettiğimizde bir kurumsallık vardı, ben isterdim ki kurumsallık bu döneme kadar devam etsin. Bugün çok daha güzel bir belediye olsun ve hep beraber yatırım için, hizmet için çalışma yapalım. Ama geldiğimiz bugünde Gölbaşı Belediyesi'nde kurumsallık bitmiş, onu toparlamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"İlçe başkanı belediyeye gelmeden aldığı maaşları iade etsin"

Gölbaşı Belediye spor'un sahipsiz olduğu iddiasında bulunan MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Musa Şahin'e de tepki gösteren Başkan Odabaşı, "Gölbaşı Spor Kulübü bir dernektir. Biz orada Gölbaşı ismi olduğu için sıcak bakıyoruz. Yönetim istifa etmiş midir, etmemiştir. Yönetimle ilgili karar defteri gelmiş midir, gelmemiştir. Kimler üyeleri bize gelmiyor, biz bunları alacağız inceleyeceğiz. Sahip çıkılması gerekirse sonuna kadar sahip çıkacağız ama birileri buradan nemalandıysa kusura bakmasınlar, gitsinler dernekleriyle uğraşsınlar. Biz çok daha şeffafını kurarız, onu da yönetiriz. Yasal olarak spor kulübüyle Gölbaşı Belediyesi'nin bir bağı yok. Birileri spor kulübünü savunuyormuş görünüyor. Bu kadar hassassan ilçe başkanı, belediyeye gelmeden mesai harcamadan aldığı maaşları iade etsin. Gölbaşı'nın hakkını yemeye kimsenin hakkı yok" diye konuştu. - ANKARA