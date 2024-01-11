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Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Çalışan Gazeteciler Günü'nde gazetecilerle kahvaltıda buluştu - Son Dakika
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Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Çalışan Gazeteciler Günü'nde gazetecilerle kahvaltıda buluştu

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde yerel gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi. Şimşek, gazeteciliğin önemine vurgu yaparak, basına yönelik kısıtlama olmadığını ve şeffaf bir yönetim anlayışı benimsediklerini belirtti. Ayrıca, Gölbaşı'da gerçekleştirilen projelerin kamuoyuna duyurulması gerektiğini ifade ederek, gelecek dönemde de eksiklikleri tamamlayacaklarını ve konut sorununu çözmek için çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Çalışan Gazeteciler Günü\'nde gazetecilerle kahvaltıda buluştu
11.01.2024 - 09:40,  Güncelleme: 09:41
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Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde yerel gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltı programına MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Musa Şahin, AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan ve ilçede faaliyet yürüten gazeteciler katıldı. Konuşmasına 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak başlayan Şimşek, gazeteciliğin çok sesliliğin ve demokrasinin gelişmesinde önemli bir meslek olduğunu ifade etti. Gazetecilerin vatandaşların sözcüsü olduğunun altını çizen Şimşek, "Asla basına yönelik bir kısıtlamaya gitmedik, tam tersine özgürlük alanı oluşturduk. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren şeffaf bir yönetim anlayışını benimsedik. Siz değerli basın mensuplarının tüm sorularına yanıt veriyoruz" diye konuştu.

Şimşek, Gölbaşı'nda yapılan güzel projelerin kamuoyu tarafından duyulması gerektiğini vurgulayarak, "Seçim döneminde söz verdiklerimizin yüzde 98'ini gerçekleştirdik, seçim beyannamemizde olmayanları da yaptık. Belediyede kiralık araç kalmadı, ilçemize turist geliyor, Tulumtaş Mağarası'nı kazandırdık. Daha birçok projeye imza attık. Adaylığımız açıklandıktan sonra elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz. 5 yıl daha göreve geldiğimizde Gölbaşı'mızın eksiklerini tamamlayacağız. Gölbaşı gelişiyor, bunun arkasında durmalıyız" ifadelerini kullandı.

Gölbaşı'nın tüm ana sorunlarının çözüldüğünü belirten Şimşek, konut sorununu çözmek için de harekete geçtiklerini belirterek, "TOKİ'nin karşısında 250 dönümlük arazimizi imara açarak vatandaşlarımıza ucuz konut kazandırmak istiyoruz. İnşallah 2024'ün ikinci 6 ayında 750 konutluk projemizi başlatmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Çalışan Gazeteciler Günü'nde gazetecilerle kahvaltıda buluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Çalışan Gazeteciler Günü'nde gazetecilerle kahvaltıda buluştu - Son Dakika
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