Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek: "'100. yılın model kenti Gölbaşı' için hiç durmadan çalışıyoruz" - Son Dakika
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Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek: "'100. yılın model kenti Gölbaşı' için hiç durmadan çalışıyoruz"

05.04.2022 12:19
Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek: "'100. yılın model kenti Gölbaşı' için hiç durmadan çalışıyoruz"

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, mazbatasının almasının 3. yıl dönümünde, 100. yılın model kenti Gölbaşı için hiç durmadan çalıştıklarını belirtti.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, mazbatasının almasının 3. yıl dönümünde, 100. yılın model kenti Gölbaşı için hiç durmadan çalıştıklarını belirtti.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, üç yıllık belediye başkanlığı görevi süresince ilçede hayata geçen projeler, birbirinden önemli yatırımlar hakkında bilgi verdi. Başkan Şimşek yayımladığı mezajda, "Bugün, Gölbaşı'mızın kıymetli sakinleri tarafından bizlere gösterilen teveccüh sonucu belediye başkanlığını kazanmanın 3. yılındayız. Gölbaşı'nın hak ettiği noktaya gelmesi için hazırladığımız projeleri vatandaşlarımızın görüş ve fikirleriyle hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

'100. yılın model kenti Gölbaşı' için hiç durmadan çalıştıklarını ifade eden Başkan Şimşek, "Yüzüncü yılın model kentini oluşturmak için ayakları yere sağlam basan, geleceği öngören, gelişimini Gölbaşı'nın gücünden ve değerlerinden alan bir yönetim anlayışı ortaya koyarak çalışmalarımızı sürdürdük. Geride bıraktığımız 3 yılda Umutlu Yaşam Merkezi, Paylaşım Noktası, BGMP, Üniversiteliler Caddesi, Kariyer Noktası, Bilardo Kompleksi, Dağcılık-Buz Pateni Merkezi, Oğulbey Kurban Kesim Alanı ve GÖLBİS gibi birçok projeyi hayata geçirdik" ifadelerini kullandı.

"Hemşerilerimizin talepleri bizler için çok kıymetli"

Gölbaşılıların güvenini boşa çıkartmamak için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Başkan Şimşek, "Değerli hemşerilerimizin talepleri bizler için çok kıymetli. Yaptığımız her çalışmada Gölbaşılıların Gölbaşı'mızda daha kaliteli bir yaşam sürmesini hedefledik. Yaptığımız tüm çalışma ve projelerde bu hedef çerçevesinde gerçekleştirdik ve bu doğrultuda çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Bütün çalışmalarda emeği geçen belediye çalışanlarına ve Meclis Üyelerine desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - ANKARA

Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek: '100. yılın model kenti Gölbaşı' için hiç durmadan çalışıyoruz

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Belediye Başkanlığı, Ramazan Şimşek, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek: ''100. yılın model kenti Gölbaşı' için hiç durmadan çalışıyoruz' - Son Dakika


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