Gölbaşı Belediyesi'nin Borcu 1 Milyar 60 Milyon TL'yi Aştı

Politika

Gölbaşı Belediye Meclisi Başkanvekili Hürriyet Ergezer, belediyenin toplam borcunun 1 milyar 60 milyon 235 bin 863,66 TL olduğunu açıkladı.

Gölbaşı Belediye Meclisi'nin Nisan ayı toplantısı gerçekleştirildi. Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'nın katılmadığı toplantıya Meclis Başkanvekili Hürriyet Ergezer başkanlık yaptı. Önceki toplantının tutanak özetinin oylanmasının ardından gündem maddelerine geçildi. Toplantıda Başkanvekili Hürriyet Ergezer, Gölbaşı Belediyesi'nin borçlarına ilişkin bilgilendirme yaptı. Paylaşılan tabloda 4 Nisan 2024 tarihi itibarıyla belediyenin borçlarına ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"Cari Piyasa Borcu: 452 milyon 880 bin 900 TL Ticari Banka Kredi Borcu: 199 milyon 454 bin 117,95 TL Ticari Banka Kredi Borcu Faizi: 107 milyon 585 bin 881,55 TL

İller Bankası Kredi Borcu: 32 milyon 314 bin 292,14 TL. İller Bankası Kredi Borcu Faizi: 8 milyon 187 bin 191,65 TL. Vergi Borcu: 33 milyon 496 bin 428,22 TL. SGK Borcu: 4 milyon 81 milyon 354 TL. Elektrik Borcu: 3 milyon 252 bin 187,78 TL. Kamulaştırmasız el atma sonu ödenecek: 15 milyon 428 bin 380,70 TL. İade edilecek teminatlar: 20 milyon 972 bin 818,70 TL. Sözleşme kesintileri: 2 milyon 181 bin 971,55 TL. Diğer çeşitli emanetler: 7 milyon 382 bin 196,20 TL. Kesilen kamu kurum payları: 13 milyon 137 bin 381,22 TL. Belediye şirketi (BELLAS) vergi/SKK ve piyasa borcu: 159 milyon 860 bin 762 TL. Toplam borç: 1 milyar 60 milyon 235 bin 863,66 TL."

Aylık gelir-gider dengesi

İller Bankası kanalıyla aylık gönderilen belediye payı ile aylık personel maaşı ve kredi taksit ödemeleri ise şu şekilde oluştu:

"İller Bankası aylık tahakkuk tutarı (Nisan 2024): 26 milyon 600 bin TL aylık personel gideri (maaş/vergi/SKK) yaklaşık: 68 milyon 800 bin TL. Aylık kredi taksit ödemesi: 13 milyon 212 bin 66,76 TL. Toplam: 82 milyon 12 bin 66,76 TL.

Toplam gelir: 26 milyon 600 TL. Gider: 82 milyon 12 bin 66,76 TL. Aradaki fark: 55 milyon 402 bin 6521,52 TL."

"Asla karamsarlığa kapılmıyoruz"

Borçlara rağmen karamsar olmadıklarını belirten Başkanvekili Hürriyet Ergezer, "Biz bunları tahmin ederek geldik. Bunları şikayet amaçlı değil, sizinle bilgi amaçlı paylaştım. Bu olumsuz tabloya rağmen asla karamsarlığa kapılmıyoruz. Biz bunun altından kalkacağımıza eminiz. Hep beraber meclis olarak başaracağımızdan şüphemiz yok" şeklinde konuştu. Yapılan açıklamalar ve oylamaların ardından meclis toplantısına mayıs ayında toplanmak üzere son verildi. - ANKARA