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Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer Yeniden Seçildi - Son Dakika
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Politika

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer Yeniden Seçildi

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer Yeniden Seçildi

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, resmi olmayan sonuçlara göre yeniden belediye başkanı seçildi. Başkan Sezer, binlerce vatandaşla birlikte zaferini kutladı ve teşekkürlerini iletti.

01.04.2024 11:37  Güncelleme: 11:41
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Kesin olmayan sonuçlara göre yeniden seçilen Gölcük Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Gölcük Belediye Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezer, " Kocaeli'deki en yüksek oylardan birini alacağımızı söylemiştik ve aldık. Bunun için de sizlere ayrıca teşekkür ediyorum. İlçemizin hizmetkarı olmaya devam edeceğiz" dedi.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, resmi olmayan sonuçlara göre yeniden belediye başkanı seçildi. Başkan Sezer, 31 Mart 2019 seçimlerinin ardından ikinci zaferini binlerce vatandaşlarla birlikte Gölcük Anıtpark'ta coşkuyla kutladı.

Her zaman vatandaşların içinde ve ulaşılabilir olduklarının altını çizen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Şehri imar etmekten çok, vatandaşın gönlünde olmak önemlidir. Daha önemlisini biliyor musunuz? O gönüle girdikten sonra o gönülde kalmaya devam etmek. Bu akşam da o gönüllerin içerisinde gönüllerde kalmaya devam ettiğimizi sizler gösterdiniz. İyi ki varsınız. Bundan sonraki süreçte 5 yıllık süreçte seçildik. Şükürler olsun ki yeniden Gölcük'ün hizmetkarıyız. Bundan önce olduğu gibi yarından itibaren hangi siyasi görüşten olursa olsun, hangi düşünceye sahip olursa olsun, yine Gölcük'ün hizmetkarı olmaya devam edeceğiz. Bunu yaparken de her zaman yaptığımız şekilde; hukuka, ahlaka ve hepsinden önemlisi de yeni büyük Türkiye'yi inşa edecek olan Cumhur İttifakı'nın ruhuna uygun olarak hareket edeceğiz" dedi.

Vatandaşların kendisine olan teveccühünün devam ettiğini görmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Sezer, "Kocaeli'deki en yüksek oylardan birini alacağımızı söylemiştik ve aldık. Bunun için de sizlere ayrıca teşekkür ediyorum. İlçemizin hizmetkarı olmaya devam edeceğiz. Ben bu süre zarfında yanımızda yer alan, seçim sürecinde desteklerini esirgemeyen, oy veren ya da vermeyen tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Ama özellikle bu alanı dolduran ve bu süreçte desteğini esirgemeyen Cumhur İttifakımızın tüm paydaşlarına hepsini ayrı ayrı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer Yeniden Seçildi - Son Dakika

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