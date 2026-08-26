Gölpazarı'nda AK Parti Toplantısı
AK Parti Gölpazarı'nda birlik ve beraberlik mesajlarıyla toplantı gerçekleştirdi.
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, AK Parti Gölpazarı İlçe Danışma Toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıya AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ve AK Parti Gölpazarı İlçe Başkanı Sibel Karaaslan ile teşkilat mensupları katıldı. Teşkilat çalışmaları ve ilçede yürütülen faaliyetlerin değerlendirildiği toplantıda, birlik ve beraberlik mesajları verildi.
AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Teşkilat mensuplarımızın katılımıyla, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımızı değerlendirdik. Birlikte daha güçlü, daha kararlı; Bilecik'imiz için hep birlikte çalışmaya devam" dedi.
Kaynak: İHA
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