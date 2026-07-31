Gonca Kavaklıoğlu için cenaze töreni

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu'nun eşi Gonca Kavaklıoğlu için Ankara'da cuma namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat eden Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu'nun eşi Gonca Kavaklıoğlu için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cuma namazının ardından Kavaklıoğlu için cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kavaklıoğlu ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.