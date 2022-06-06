Görevden alınan muhtarın eşi muhtar seçildi - Son Dakika
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Görevden alınan muhtarın eşi muhtar seçildi

06.06.2022 11:32
Görevden alınan muhtarın eşi muhtar seçildi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde görevden alınan köy muhtarının yerine, seçimlerde aday olan eşi rakiplerine fark atarak köy muhtarı seçildi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde görevden alınan köy muhtarının yerine, seçimlerde aday olan eşi rakiplerine fark atarak köy muhtarı seçildi.

Pazaryeri'ne Burçalık köyü Muhtar İbrahim Demir'in devam eden mahkemeleri nedeniyle görevinden alındı. Üç adayın yarıştığı yeni seçimde, eski muhtar İbrahim Demir'in eşi Sabriye Demir köy muhtarı seçildi. 69 seçmeni bulunan Burçalık köyünde 54 seçmen oy kullanırken, sandıktan Sabriye Demir'e 27 oy diğer adaylar Sedat Kurucan'a 19 oy, Hilmi Mut'a 6 oy çıkarken 2 oy da geçersiz sayıldı.

"Her zaman ablamızın muhtarımızın yanındayız"

İlçede ilk kez kadın muhtar seçilen Sabriye Demir'e ilk tebrik İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin oldu. Tekin, "İlçemizin tek muhtarı olarak Sabriye Demir ablamız seçildi. Köyümüzün kadınları muhtemelen Sabriye ablamıza sahip çıktı. Hayırlı uğurlu olsun, hayırlı hizmetler vermeyi nasip etsin. Biz de belediye olarak her zaman ablamızın muhtarımızın yanındayız. İlçemize ve Burçalık köyümüze hayırlı olsun" diye konuşurken bir sonraki seçimlerde kadın adayların artmasını istedi.

Muhtar seçilen Sabriye Demir de bir kadın olarak köylerine muhtar seçilmekten mutlu ve gururlu olduğunu söyledi. - BİLECİK

Görevden alınan muhtarın eşi muhtar seçildi
Görevden alınan muhtarın eşi muhtar seçildi
Görevden alınan muhtarın eşi muhtar seçildi
Görevden alınan muhtarın eşi muhtar seçildi
Görevden alınan muhtarın eşi muhtar seçildi

YORUMLAR
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CHP'li Karabıyık, Altı YÖK Üyesinin Görevden Alınmasını Değerlendirdi: 'Alınan Karardan Önlerine İmza Gelince, Üyelerin Bilgisi Oluyor. CHP'li Karabıyık, Altı YÖK Üyesinin Görevden Alınmasını Değerlendirdi: 'Alınan Karardan Önlerine İmza Gelince, Üyelerin Bilgisi Oluyor. Görevden alınan CHP'li belediye başkanı, CHP İl Başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu Görevden alınan CHP'li belediye başkanı, CHP İl Başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu
Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Görevden alınan muhtarın eşi muhtar seçildi - Son Dakika

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