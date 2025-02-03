Görevden el çektirilen Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı partisinden istifa etti

Politika

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, heçtiğimiz günlerde iki ayrı suçlamayla Çağlayan Adliyesi'ne ifade vermeye gitmiş, adliye çıkışında bir miting düzenlemişti.

Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı Ali Rıza Abdik de mitinge katılmış, bir gün sonra ise partisi tarafından görevden alınmıştı. Gelecek Partisi'nden yapılan açıklamada Abdik'in 'yoğun iş temposu nedeniyle' görevi bıraktığı ifade edilmişti.

Ancak Abdik, basına yaptığı açıklamalar Gelecek Partisi'nin açıklamasını yalanlarken; partisinden istifa ettiğini duyurdu.

"ÜYELİĞİMDEN VE GÖREVLERİMDEN İSTİFA EDİYORUM"

Sarıyersöz'den Aykut Metehan'a konuşan Abdik, "Burdan kamuoyuna şunu duyurmak istiyorum; Gelecek Partisi'nde siyaset yaptık. Burada dostluklar arkadaşlıklar kurduk. Parti içerisinde omuz omuza verdiğimiz tüm arkadaşlara teşekkür etmek istiyorum. Gelecek Partisi üyeliğimden ve görevlerimden şu an itibariyle istifa ediyorum. Tüm arkadaşlarım haklarını helal etsinler. Şu an itibariyle parti içerisinde başka bir görev almayacağım" dedi.

"GÖREVDEN EL ÇEKTİRİLDİ"

Görevden el çektirildiğini söyleyen Abdik, "Cuma günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek için Çağlayan Adliyesi'ne gittim. Ardından cuma namazı çıkışında Genel Merkez tarafından görevden el çektirildiğim tebliğ edildi. Hemen Cumartesi günü de görevden el çektirildim" ifadelerini kullandı.

"SAYGI DUYUYORUM"

Abdik ayrıca "Bu Genel Merkez'in aldığı bir karardır. Genel Merkez'in aldığı bu 'el çektirilme' kararına saygı duyuyorum. Çağlayan'daki destek gününe denk geldi. Siyasi Partiler içerisinde Genel Merkez ve başkanlar arasında fikir ayrılıkları yaşanabilir. Karara saygı duyuyorum" ifadelerini kullandı.