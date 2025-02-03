Görevden el çektirilen Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı partisinden istifa etti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Görevden el çektirilen Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı partisinden istifa etti

Görevden el çektirilen Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı partisinden istifa etti

Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı Ali Rıza Abdik, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adliye çıkışındaki mitingine katıldıktan bir gün sonra görevinden alındı. Parti tarafından 'yoğun iş temposu' gerekçe gösterilse de Abdik, partisinin açıklamasını yalanlayarak istifa ettiğini duyurdu.

03.02.2025 18:14  Güncelleme: 19:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, heçtiğimiz günlerde iki ayrı suçlamayla Çağlayan Adliyesi'ne ifade vermeye gitmiş, adliye çıkışında bir miting düzenlemişti.

Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı Ali Rıza Abdik de mitinge katılmış, bir gün sonra ise partisi tarafından görevden alınmıştı. Gelecek Partisi'nden yapılan açıklamada Abdik'in 'yoğun iş temposu nedeniyle' görevi bıraktığı ifade edilmişti.

Ancak Abdik, basına yaptığı açıklamalar Gelecek Partisi'nin açıklamasını yalanlarken; partisinden istifa ettiğini duyurdu.

"ÜYELİĞİMDEN VE GÖREVLERİMDEN İSTİFA EDİYORUM"

Sarıyersöz'den Aykut Metehan'a konuşan Abdik, "Burdan kamuoyuna şunu duyurmak istiyorum; Gelecek Partisi'nde siyaset yaptık. Burada dostluklar arkadaşlıklar kurduk. Parti içerisinde omuz omuza verdiğimiz tüm arkadaşlara teşekkür etmek istiyorum. Gelecek Partisi üyeliğimden ve görevlerimden şu an itibariyle istifa ediyorum. Tüm arkadaşlarım haklarını helal etsinler. Şu an itibariyle parti içerisinde başka bir görev almayacağım" dedi.

"GÖREVDEN EL ÇEKTİRİLDİ"

Görevden el çektirildiğini söyleyen Abdik, "Cuma günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek için Çağlayan Adliyesi'ne gittim. Ardından cuma namazı çıkışında Genel Merkez tarafından görevden el çektirildiğim tebliğ edildi. Hemen Cumartesi günü de görevden el çektirildim" ifadelerini kullandı.

"SAYGI DUYUYORUM"

Abdik ayrıca "Bu Genel Merkez'in aldığı bir karardır. Genel Merkez'in aldığı bu 'el çektirilme' kararına saygı duyuyorum. Çağlayan'daki destek gününe denk geldi. Siyasi Partiler içerisinde Genel Merkez ve başkanlar arasında fikir ayrılıkları yaşanabilir. Karara saygı duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Gelecek Partisi, Ekrem İmamoğlu, Ali Rıza Abdik, İstanbul, Politika, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Görevden el çektirilen Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı partisinden istifa etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Ayhan Murat:
    git Ekrem’in paçasına yapış 10 13 Yanıtla
  • Mahşerin atlısı:
    davutoğlu dalkavuk ekepe ajanı 15 7 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin:
    chape sahip çıkar sana onlar sever kaostan beslenmeyi taaa cumhuriyetin ilk yıllarından beri olduğu gibi 6 12 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    iyi olmuş zaten bi işe yaramiyordu 5 4 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    iyi yapmışsın sayın il başkanı bunlarla boşuna zaman kaybetmeye değmez. 5 2 Yanıtla
  • Çelikk:
    Ah oldumu 2 1 Yanıtla
  • Mehmet Nihat Oral:
    ahmet davutoglu kendisini yerin dibine düşürdü bu hareketiyle. kendisine hırsız diyenlerin altına girmek için atmadığı takla kalmadı. ben oy vermiştim vermeyi de düşünüyordum bundan sonra çok zor olacak 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:50 Gezi soruşturması medyaya sıçradı ama bir sıkıntı var: Mümkün değil Gezi soruşturması medyaya sıçradı ama bir sıkıntı var: Mümkün değil
17:40 ’’Yenidoğan Çetesi’’ sanığı İlker Gönen için cenaze töreni Alanda tek bir çelenk vardı ''Yenidoğan Çetesi'' sanığı İlker Gönen için cenaze töreni! Alanda tek bir çelenk vardı
17:37 Celal Şengör’den Ege’deki depremler için ürküten sözler: Patlarsa hepimize Allah’a ısmarladık Celal Şengör'den Ege'deki depremler için ürküten sözler: Patlarsa hepimize Allah'a ısmarladık
17:34 Erdal Beşikçioğlu, Türk siyaset tarihinde bir ilke imza atıyor Ancak vatandaşın pek hoşuna gitmeyecek Erdal Beşikçioğlu, Türk siyaset tarihinde bir ilke imza atıyor! Ancak vatandaşın pek hoşuna gitmeyecek
17:34 Yunanistan’da büyük kaçış 7.3’lük depreme neden olan fay harekete geçti Yunanistan'da büyük kaçış! 7.3'lük depreme neden olan fay harekete geçti
08:21 2023 Grammy Ödülleri Sahiplerini Buldu 2023 Grammy Ödülleri Sahiplerini Buldu
08:19 Kabine bugün toplanıyor Masada 4 kritik başlık var Kabine bugün toplanıyor! Masada 4 kritik başlık var
08:15 2 kırmızı kart ve penaltı kararı doğru mu Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti 2 kırmızı kart ve penaltı kararı doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
08:01 Süper Lig devinde yıldız futbolcunun sözleşmesi feshedildi Süper Lig devinde yıldız futbolcunun sözleşmesi feshedildi
07:56 İstanbul’da okulların açılmasıyla birlikte trafik yoğunluğu artış gösterdi İstanbul'da okulların açılmasıyla birlikte trafik yoğunluğu artış gösterdi
07:50 Arsenal Manchester City’yi paramparça etti Arsenal Manchester City'yi paramparça etti
07:46 Haiti’de silahlı çeteler kasabaya saldırdı 50 kişi öldü, 100 ev yakıldı Haiti'de silahlı çeteler kasabaya saldırdı! 50 kişi öldü, 100 ev yakıldı
07:36 Samet Akaydin’den Fenerbahçelileri delirtecek sözler Samet Akaydin'den Fenerbahçelileri delirtecek sözler
07:34 Ankara’da darbedilip, otomobille kaçırılmak istenen kadını mahalleli kurtardı Ankara'da darbedilip, otomobille kaçırılmak istenen kadını mahalleli kurtardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2025 19:29:25. #1.11#
SON DAKİKA: Görevden el çektirilen Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı partisinden istifa etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.