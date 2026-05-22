Grönland\'da Konsolosluk Açılışına Protesto

Grönland'ın başkenti Nuuk'ta ABD'nin yeni konsolosluk binasının açılışı sırasında bir araya gelen yüzlerce kişi "Grönland, Grönlandlılara aittir" sloganları atarak protesto düzenledi.

Danimarka'ya bağlı özerk statüdeki Grönland'ın başkenti Nuuk'ta ABD'nin yeni konsolosluk binasının açılışı sırasında yüzlerce kişi protesto gerçekleştirdi. Adanın kırmızı ve beyaz bayrağı ile "ABD, dur artık" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, ABD'nin Grönland'ı ele geçirme girişimlerini işaret ederek, "Hayır, hayır demektir", "Grönland, Grönlandlılara aittir" sloganları attı. Göstericiler konsolosluk binasına sırtını dönerek ABD yönetimine tepki gösterdi.

Nuuk'un eteklerindeki ahşap bir kulübeden şehir merkezindeki çok daha büyük bir ofise taşınan yeni ABD konsolosluğunun açılışına Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen ve diğer siyasetçiler katılmadı.

Trump'ın Grönland isteği

ABD Başkanı Donald Trump, 57 bin nüfuslu bir ada olan Grönland'ın Arktik'te Rusya ve Çin'e karşı "stratejik olarak hayati öneme sahip" olduğunu ifade etmişti. ABD'nin şu anda adada aktif olarak faaliyet gösteren yalnızca bir askeri üssü bulunuyor, bu sayı 1945'te 17'ydi.

Beyaz Saray, ocak ayında Trump'ın Grönland'ın nasıl ele geçirileceğini, ABD ordusunun potansiyel kullanımını da içeren bir yelpazede değerlendirdiğini söylemişti. Bu durum Avrupa'daki NATO müttefikleri arasında endişeye yol açmıştı. Grönland hükümetinden pazartesi günü yapılan açıklamada, ABD'nin ilhak tehditleri sırasında yürütülen kritik görüşmelerde ilerleme kaydedildiği, adanın Grönland halkına ait olduğunu ve asla satılık olmayacağı ifade edilmişti. - NUUK