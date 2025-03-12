Grönland'da Seçimi Bağımsızlık Yanlıları Kazandı - Son Dakika
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Politika

Grönland'da Seçimi Bağımsızlık Yanlıları Kazandı

Grönland\'da Seçimi Bağımsızlık Yanlıları Kazandı

Grönland'da yapılan parlamento seçimlerinde bağımsızlık yanlısı Demokraatit Partisi birinci oldu.

12.03.2025 12:07
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ABD Başkanı Donald Trump'ın ülke topraklarına katmak istediği Grönland'daki parlamento seçimlerini bağımsızlık yanlısı merkez sağ parti kazandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ülke topraklarına dahil etmek istediği Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'da halk dün parlamento seçimi için sandık başına gitti. Seçimde, bağımsızlık yanlısı muhalefetteki Demokraatit (Demokratlar) Partisi oyların yüzde 31'ini alarak ilk sırada yer aldı.

Danimarka'dan en yakın zamanda ayrılmak isteyen ve ABD ile daha yakın bağlar kurmayı destekleyen Naleraq partisi ise oyların yüzde 24,5'ini aldı.

Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede'nin de bağımsızlık yanlısı İnuit Ataqatigiit partisi, yüzde 21 oy oranıyla üçüncü sırada yer aldı. İktidardaki koalisyonun ortağı sol görüşlü Siumut partisi, oyların yaklaşık yüzde 15'ini alarak seçimi dördüncü sırada tamamladı.

Trump, Grönland konusunda ısrarcı

Donald Trump, önemli stratejik konuma ve zengin doğal kaynaklara sahip Grönland'ı ilk kez 2019'daki başkanlık döneminde satın almak istediğini dile getirmişti. Yeniden ABD Başkanı seçilen Trump, Ocak ayından bu yana Grönland'ı topraklarına katmak istediğini ifade ediyor. Trump, geçtiğimiz hafta ABD Kongresi'ne yaptığı konuşmada "Ulusal güvenlik için Grönland'a ihtiyacımız var. Bir şekilde bunu yapacağız" şeklinde konuşmuştu.

Trump, Pazartesi günü ise Grönland'ı ülkesine katmak istediğini bir kez daha dile getirmiş, "ABD Grönland halkının kendi geleceğini belirleme hakkını güçlü şekilde desteklemektedir. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana olduğu gibi sizi güvende tutmaya devam edeceğiz. Yeni iş alanları oluşturmak ve sizi zenginleştirmek için milyarlarca dolar yatırım yapmaya hazırız. ve eğer isterseniz, sizi dünyanın en büyük ulusu olan Amerika Birleşik Devletleri'nin bir parçası olmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Grönland Başbakanı Egede, daha önce Trump'ın açıklamalarına tepki göstererek, Grönland'ın satılık olmadığını ve "saygı görmeyi" hak ettiklerini söylemişti

Grönland, yaklaşık 300 yıldır, 3 bin kilometre uzaklıktaki Danimarka tarafından kontrol ediliyor. 1953'ten bu yana özerk bir bölge olan Grönland iç işlerinde bağımsızken, dış ve savunma politikasıyla ilgili kararlar Kopenhag tarafından alınıyor. - KOPENHAG

Kaynak: İHA

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