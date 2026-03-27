Güçlü Kadın, Güçlü Türk Dünyası

MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, "Güçlü kadın güçlü aileyi, güçlü aile güçlü toplumu, güçlü toplum ise güçlü bir Türk dünyasını inşa eder. Türk dünyasının geleceği, kadınların kararlılığı, zekası, emeği ve cesaretiyle şekillenecektir" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, İsmail Gaspıralı Dış Politika Enstitüsü tarafından parti genel merkezinde düzenlenen 'Şefika Gaspıralı: Türk Dünyasında Kadın, Eğitim ve Fikir' paneline katıldı. Topcu, Şefika Gaspıralı'nın mücadelesine ilişkin, "20'nci yüzyıl başlarında 'Dilde, fikirde, işte birlik' idealini kadınlar üzerinden hayata geçirme çabasıdır. O, kadının cahil bırakılmasının milletin yarısını karanlıkta tutmak demek olduğunu çok iyi biliyordu. Bu yüzden eğitimde reformu, kız çocuklarının okullaşmasını, öğretmen olmasını, karar mekanizmalarında yer almasını savundu. Kendisi sadece bir kadın aktivist değil; bir milletin uyanışında, kadınların özgürleşmesinde ve Türk dünyasının modernleşme yolculuğunda unutulmaz bir semboldür" dedi.

'TÜRK KADINI DAİMA DEVLET AKLININ SEMBOLÜ OLMUŞTUR'

Topcu, Türk tarihine bakıldığında kadının her zaman ön safhada olduğunu kaydederek, "Tomris Hatun'dan günümüze, Türk kadını daima devlet aklının, toplum liderliğinin ve cesaretin sembolü olmuştur. Bu kadim miras bugün de devam etmektedir. Modern dünyada Türk kadınları bilimde, siyasette, sanatta, diplomaside ve girişimcilikte adından söz ettirmektedir. Küreselleşen dünyada artık biliyoruz ki bir ülkenin gelişmişliği, kadınlarının güçlenmesiyle doğru orantılıdır. Kadının eğitime erişimi, ekonomik üretime katılımı, siyasette temsil gücü ve toplumsal haklar konusunda elde ettiği ilerleme sadece o topluma değil, bütün Türk coğrafyasına ilham vermektedir. Bu nedenle bizim görevimiz; Türk dünyası kadınlarının dayanışmasını artırmak, ortak projeler geliştirmek, kültürel bağlarımızı güçlendirmek ve her alanda daha fazla görünürlük sağlamaktır. Küreselleşmenin sunduğu fırsatları kadınlarımızın yararına dönüştürmek, bilgiye, teknolojiye ve uluslararası iş birliklerine erişimlerini güçlendirmek artık bir tercih değil, bir zorunluluktur. Çünkü güçlü kadın güçlü aileyi, güçlü aile güçlü toplumu, güçlü toplum ise güçlü bir Türk dünyasını inşa eder. Türk dünyasının geleceği, kadınların kararlılığı, zekası, emeği ve cesaretiyle şekillenecektir" diye konuştu.

Topcu, küreselleşen dünyada kadınların güçlenmesi, yalnızca bir toplumsal dönüşüm değil; aynı zamanda Türk dünyasının kalkınması ve geleceği için stratejik bir gereklilik olduğunu dile getirdi.