Güçlü Türkiye Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Güçlü Türkiye Vurgusu

Güçlü Türkiye Vurgusu
06.05.2026 03:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bahadır Yenişehirlioğlu, Türkiye'nin gücünü koruması gerektiğini vurguladı, aileye saldırılara dikkat etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "Türkiye'yi yükseltmek zorundayız, zalimin karşısında dik durabilsin. Mazlumu kanatlarının altına alıp korusun. Güçlü Türkiye'yi var etme yolundaki mücadelemizin sebebi bu" dedi.

Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'nde gerçekleştirilen Kayseri Kitap Fuarı'ndaki söyleşiye, konuşmacı olarak katılan AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu kitapseverlerle bir araya geldi. Burada konuşan Yenişehirlioğlu, "Gazze'de, Filistin'de, dünyanın dört bir köşesinde mazlum kadınlar, çocuklar öldürülüyor. Bizim ülkemizden başka, devlet olarak tınlayan yok. Biz iki büyük medeniyet kurmuşuz. İki büyük medeniyet ve bu iki büyük medeniyetin temel taşları merhamet üzerine, rahmet üzerine kurulmuş. Büyük Selçuklu ve büyük Osmanlı. Dindarı, dinsizi, Yahudi'si, Müslüman'ı, Hristiyan'ı bizde güvenli yaşamış, mutlu yaşamış, kınanmamış, eziyet edilmemiş. Biz rahmet medeniyeti oluşturmuşuz. Ne zaman ki gücümüzden, çapımızdan düşmüşüz, zalimler canavarlaşmaya başlamış, zulmetmeye başlamış. İşte o yüzden güçlü Türkiye'yi var etmek zorundayız. Sebep bu. O yüzden Türkiye'yi yükseltmek zorundayız, zalimin karşısında dik durabilsin. Mazlumu kanatlarının altına alıp korusun. Güçlü Türkiye'yi var etme yolundaki mücadelemizin sebebi bu. Çünkü bu yol onu gerektiriyor" diye konuştu.

'AİLE KAVRAMINA SALDIRIYORLAR'

Bahadır Yenişehirlioğlu, "Temiz kalalım. Sokağın kirine bakmayalım. Fitne fesada bakmayalım. Dedikoduya bakmayalım. Kötülerin oyununa düşmeyelim. Nesli koruyalım. Aileyi koruyalım. Neslimize de aileye de saldırıyorlar. Şu Meclis'te 15 yaş mevzu, '15 yaşın altındakiler internete kontrollü girsin, zehirden zehirlenmesin' diye günlerdir mücadele ediyoruz. Ha bire muhalefet ediliyor. Neticede çıkardık yasayı. Bütün dünya neslini korumak istiyor. Nesle saldırıyorlar. Aile kavramına saldırıyorlar. O yüzden biz efendimizin yolundan gideceğiz. Nebevi sünnet metoduna uyacağız. Onun yaşadığı gibi yaşayacağız. Kur'an-ı Kerim'den uzak yaşamayacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Güçlü Türkiye Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz
Hürmüz’de tırmanan gerilim petrol fiyatlarını uçurdu Hürmüz'de tırmanan gerilim petrol fiyatlarını uçurdu
İran’dan ABD ve BAE’ye Özgürlük Projesi uyarısı İran'dan ABD ve BAE'ye Özgürlük Projesi uyarısı
Dünyaca ünlü plajda sınır aşıldı Tatilcilerden tepki yağıyor Dünyaca ünlü plajda sınır aşıldı! Tatilcilerden tepki yağıyor

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
20:56
ABD’nin “Özgürlük Projesi’ni İran’a önceden haber verdiği“ iddiası
ABD'nin "Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği" iddiası
20:56
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 05:56:39. #7.12#
SON DAKİKA: Güçlü Türkiye Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.