Güler'den Birlik Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Güler'den Birlik Mesajı

Güler\'den Birlik Mesajı
25.05.2026 13:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Abdullah Güler, Türkiye Yüzyılı'nda birlik ve beraberlik çağrısında bulundu, bayramlaşma yaptı.

TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Türkiye Yüzyılı'nda bu topraklarda, bu anlayışla, omuz omuza, birlik beraberlik içerisinde çok daha güçlü ve bölgesini domine eden, yönlendiren, gönül coğrafyasındaki insanları, mazlum ve mağdurları koruyan bir Türkiye olarak inşallah çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Güler, Sivas Valiliği tarafından valilik ek binası fuaye alanında düzenlenen bayramlaşma programında, törene katılanların ve Sivas halkının bayramını kutladı.

Birlik ve beraberlik içerisinde ülkenin geleceğine dair güçlü yarınları açısından nice bayramlara kavuşmayı dileyen Güler, kurban olmak kelimesinin çok özel bir duygu olduğunu ifade etti.

Kurban olmanın Hazreti İsmail'in teslimiyeti, Hazreti İbrahim'in sadakati ve sabrı olduğunu vurgulayan Güler, "Bu topraklarda bu duygular Çanakkale'ye evladını gönderen annenin duygularıyla ne kadar özdeşleşiyor. Çünkü biz biliyoruz ki aldığımız ve Rabb'imize sadakatimizin ve teslimiyetimizin nişanesi olan kurbanımıza kına yakarız. Çanakkale'ye, Kurtuluş Savaşı'na evlatlarını gönderen annelerimiz, babalarımız da evlatlarının avuçları içerisine vatanına kurban olsun diye kına yakarak gönderdiler." diye konuştu.

Güler, kurbanın ne etinin ne kanının Allah'a ulaşmadığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ne ulaşır, bizim samimiyetimiz, sadakatimiz ve Rabb'imize kul olarak teslimiyetimiz ulaşır. Bu niyetle biz de diyoruz ki öncelik şehrimiz olmak üzere ülkemize tam bir sadakatle, kurban anlayışıyla, vatan aşkıyla inşallah ülkemize her türlü anlamda tam bir sadakat duygusuyla hizmet etmeye devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Cumhur İttifakı'yla birlikte bir ufku ve geleceği gösterdiği işaret var. Türkiye Yüzyılı'nda bu topraklarda, bu anlayışla, omuz omuza, birlik beraberlik içerisinde çok daha güçlü ve bölgesini domine eden, yönlendiren, gönül coğrafyasındaki insanları, mazlum ve mağdurları koruyan bir Türkiye olarak inşallah çalışmaya devam edeceğiz. Rahmet ve bereket ayındayız, kurban ile beraber Rabb'im bereketiyle şehrimizi bollaştırıyor. Hacda olanların haclarını da Rabb'im kabul eylesin. Hacca niyetlenenlere de Rabb'im haccı nasip eylesin."

Vali Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas Milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek ile Belediye Başkanı Adem Uzun da vatandaşların bayramlarını tebrik etti.

Konuşmaların ardından Güler ve beraberindekiler, programa katılanlarla bayramlaştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Güler'den Birlik Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kılıçdaroğlu’na eski kurmaylarından çok sert tepki: Acizsiniz, atanmışsınız Kılıçdaroğlu'na eski kurmaylarından çok sert tepki: Acizsiniz, atanmışsınız
“Geliyor Kılıçdaroğlu“ şarkısını yapan Onur Akın, tarafını belli etti "Geliyor Kılıçdaroğlu" şarkısını yapan Onur Akın, tarafını belli etti
Kılıçdaroğlu cephesinden “Bu akşam genel merkezde olacak“ iddiasına yalanlama Kılıçdaroğlu cephesinden "Bu akşam genel merkezde olacak" iddiasına yalanlama
Özgür Özel polis TOMA’sına çıktı: Makam odasını meraklısına bıraktık Özgür Özel polis TOMA'sına çıktı: Makam odasını meraklısına bıraktık
CHP Genel Merkezi’ne giren Kılıçdaroğlu’nun ekibi çikolata dağıttı CHP Genel Merkezi'ne giren Kılıçdaroğlu'nun ekibi çikolata dağıttı
Dünya Kupası’na yetişecek mi İşte Kerem Aktürkoğlu’nun sahalardan uzak kalacağı süre Dünya Kupası'na yetişecek mi? İşte Kerem Aktürkoğlu'nun sahalardan uzak kalacağı süre

14:24
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’ten gençlere dört koldan destek: Spor, teknoloji, kültür ve eğitim…
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'ten gençlere dört koldan destek: Spor, teknoloji, kültür ve eğitim…
14:17
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Fransa Açık’a ilk turda veda etti
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Fransa Açık'a ilk turda veda etti
14:04
Dursun Özbek’ten “Icardi’yi bize verme şansınız var mı“sorusuna güldüren yanıt
Dursun Özbek'ten "Icardi’yi bize verme şansınız var mı?"sorusuna güldüren yanıt
13:35
AK Parti’den CHP Genel Merkezi’nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz
AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz
12:39
Gazze’deki soykırım saldırılarına katılan İsrail askeri intihar etti
Gazze'deki soykırım saldırılarına katılan İsrail askeri intihar etti
12:38
Gözaltına alınan Serenay Sarıkaya’dan ilk görüntü Karar jet hızında çıktı
Gözaltına alınan Serenay Sarıkaya'dan ilk görüntü! Karar jet hızında çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 14:35:51. #7.12#
SON DAKİKA: Güler'den Birlik Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.