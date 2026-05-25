Güler\'den Birlik Mesajı

TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Türkiye Yüzyılı'nda bu topraklarda, bu anlayışla, omuz omuza, birlik beraberlik içerisinde çok daha güçlü ve bölgesini domine eden, yönlendiren, gönül coğrafyasındaki insanları, mazlum ve mağdurları koruyan bir Türkiye olarak inşallah çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Güler, Sivas Valiliği tarafından valilik ek binası fuaye alanında düzenlenen bayramlaşma programında, törene katılanların ve Sivas halkının bayramını kutladı.

Birlik ve beraberlik içerisinde ülkenin geleceğine dair güçlü yarınları açısından nice bayramlara kavuşmayı dileyen Güler, kurban olmak kelimesinin çok özel bir duygu olduğunu ifade etti.

Kurban olmanın Hazreti İsmail'in teslimiyeti, Hazreti İbrahim'in sadakati ve sabrı olduğunu vurgulayan Güler, "Bu topraklarda bu duygular Çanakkale'ye evladını gönderen annenin duygularıyla ne kadar özdeşleşiyor. Çünkü biz biliyoruz ki aldığımız ve Rabb'imize sadakatimizin ve teslimiyetimizin nişanesi olan kurbanımıza kına yakarız. Çanakkale'ye, Kurtuluş Savaşı'na evlatlarını gönderen annelerimiz, babalarımız da evlatlarının avuçları içerisine vatanına kurban olsun diye kına yakarak gönderdiler." diye konuştu.

Güler, kurbanın ne etinin ne kanının Allah'a ulaşmadığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ne ulaşır, bizim samimiyetimiz, sadakatimiz ve Rabb'imize kul olarak teslimiyetimiz ulaşır. Bu niyetle biz de diyoruz ki öncelik şehrimiz olmak üzere ülkemize tam bir sadakatle, kurban anlayışıyla, vatan aşkıyla inşallah ülkemize her türlü anlamda tam bir sadakat duygusuyla hizmet etmeye devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Cumhur İttifakı'yla birlikte bir ufku ve geleceği gösterdiği işaret var. Türkiye Yüzyılı'nda bu topraklarda, bu anlayışla, omuz omuza, birlik beraberlik içerisinde çok daha güçlü ve bölgesini domine eden, yönlendiren, gönül coğrafyasındaki insanları, mazlum ve mağdurları koruyan bir Türkiye olarak inşallah çalışmaya devam edeceğiz. Rahmet ve bereket ayındayız, kurban ile beraber Rabb'im bereketiyle şehrimizi bollaştırıyor. Hacda olanların haclarını da Rabb'im kabul eylesin. Hacca niyetlenenlere de Rabb'im haccı nasip eylesin."

Vali Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas Milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek ile Belediye Başkanı Adem Uzun da vatandaşların bayramlarını tebrik etti.

Konuşmaların ardından Güler ve beraberindekiler, programa katılanlarla bayramlaştı.