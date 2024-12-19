Güler'den Suriye Açıklamaları

Politika

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Bugün Avrupa Birliği, İngiltere, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri dahil olmak üzere kendileriyle ilişki kurmaya başladılar. Bunlar yeni yönetimin lehine olan gelişmelerdir. Suriye içerisinde de topluma verdikleri olumlu mesajlarla halkla beraber çalışmaya başladığını ve çalışmaya devam edeceğini açıkça ifade ediyorlar" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM Genel Kurulu'nda 2025 merkezi Yönetim Bütçe ve 2023 kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmelerine katıldık ve milletvekillerinin sorularını cevapladı. Güler, Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, "Yeni yönetim olumlu açıklamalarla kendisinin dünyayla ilişki kurması bakımından önemli adımlar atıyor. Bugün Avrupa Birliği, İngiltere, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri dahil olmak üzere kendileriyle ilişki kurmay başladılar. Bunlar yeni yönetimin lehine olan gelişmelerdir. Suriye içerisinde de topluma verdikleri olumlu mesajlarla halkla beraber çalışmaya başladığını ve çalışmaya devam edeceğini açıkça ifade ediyorlar" dedi.

Ayn El Arap bölgesinde YPG- PKK'nın çıkma konusunda direndiğini belirten Güler, "Haseki bölgesinde bugün eylemlerde bulundular. Yeni yönetim Rakka ve Tapka terk etme ve silah bırakma konusunda telkinde bulunuyorlar. Bunlar kendi aralarında bu anlaşmaları yapabileceklerini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA