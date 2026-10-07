Güler, fon soruşturması için TBMM araştırma komisyonuna şimdilik gerek yok dedi

Güler, fon soruşturması için TBMM araştırma komisyonuna şimdilik gerek yok dediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, fon soruşturmasına ilişkin TBMM'de araştırma komisyonu kurulmasına şimdilik gerek olmadığını söyledi. Güler, soruşturmada yargının çalıştığını belirtti.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: "Fon soruşturmasına ilişkin TBMM'de araştırma komisyonu kurulmasına şimdilik gerek yok, yargı çalışıyor."
Kaynak: İHA
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