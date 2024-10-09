Güler: Pençe-Kilit Operasyonu Kasım\'da Değerlendirilecek

Politika

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen 'Pençe-Kilit Operasyonu'nun devamına ilişkin soru üzerine, "Kasım ayı gelince konuşacağız" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Güler, Pençe-Kilit Operasyonu'nun devam edip etmeyeceğine ilişkin soru üzerine, "İnşallah, kasıma bir gelelim bakacağız. Orada yapılan işleri tahmin ediyorsunuzdur. 40 yıldır uğraştığımız işle uğraşıyoruz. Kasım ayı gelince konuşacağız. Onlarla ilgili açıklama yapılacak" ifadelerini kullandı.