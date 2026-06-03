Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'ye gelen Kamerun Cumhuriyeti Savunma Bakanı Joseph Beti Assomo ile görüştü.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Ankara'ya gelen Kamerun Cumhuriyeti Savunma Bakanı Joseph Beti Assomo'yu askeri törenle karşıladı. İki ülkenin milli marşlarının çalınmasının ardından konuk Bakan Onur Kıtası'nı selamladı. İki bakan törenin ardından Milli Savunma Bakanlığı (MSB) önünde basın mensuplarına görüntü verdi ve baş başa görüşme gerçekleştirdi. - ANKARA
Son Dakika › Politika › Güler ve Assomo'dan Askeri Görüşme - Son Dakika
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