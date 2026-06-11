Güler ve Umerov'dan Savunma Görüşmesi - Son Dakika
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Güler ve Umerov'dan Savunma Görüşmesi

Güler ve Umerov\'dan Savunma Görüşmesi
11.06.2026 21:35
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna'lı Rüstem Umerov ile savunma konularını görüştü.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile görüştü.

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, bugün Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi. Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Güler ve Umerov'dan Savunma Görüşmesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Evren Karalar Evren Karalar:
    bu tür görüşmeler olması güzel fakat bize açıklanması gereken daha çok şey var diye düşünüyorum haber sitesi olarak biraz daha derinlemesine bilgi vermeleri gerekmez mi böyle sürüp gidiyo hep 0 0 Yanıtla
  • Asuman Kerimzadeoğlu Asuman Kerimzadeoğlu:
    vay be ikili görüşme bölgesel meseleler diye yazdılar ama derli toplu bi sonuç filan yok tabi ki 0 0 Yanıtla
  • İbrahim Barış Yaman İbrahim Barış Yaman:
    yani bi dakika bu görüşmede ne kararlaştırıldı tam olarak yok mu açıklama ben burada sadece bi fotoğraf ve iki cümle görüyom hani detaylar nerde ya ne konuştuklarını biliyo muyuz 0 0 Yanıtla
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