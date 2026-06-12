Güler ve Umerov Savunma Görüşmesi - Son Dakika
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Güler ve Umerov Savunma Görüşmesi

12.06.2026 00:17
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Milli Savunma Bakanı Güler, Umerov ile savunma ve güvenlik konularında görüştü.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi. Görüşmede; ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Güler ve Umerov Savunma Görüşmesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Deniz Candan Deniz Candan:
    yok be tüm bunlar lafta kalıyo sonunda ne olacak bir bok değişmiyo 0 0 Yanıtla
  • Aykan Şenörer Aykan Şenörer:
    işçi ve emekçi insanlar için bu ne anlama geliyo ben bunu anlamıyorum sadece görüşmeler oluyo hep aynı şey tekrarlı 0 0 Yanıtla
  • Muammer Müslim Kuru Muammer Müslim Kuru:
    böyle görüşmeler iyi de artık bunlar kültür değişimine yol açıyo mu bunu merak ediyorum 0 0 Yanıtla
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