Gülistan Doku İçin Etkin Soruşturma Çağrısı

Politika

DEM Parti Tunceli Milletvekili Ayten Kordu, 5 Ocak 2020'den beri kayıp olan Gülistan Doku ile ilgili etkin bir soruşturmanın yürütülmesi çağrısında bulundu.

Kordu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Gülistan Doku'nun bugün doğum günü olduğunu dile getirdi. Kordu, Doku'nun kaybolduğunda 21 yaşında olduğunu hatırlattı.

Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili etkin bir soruşturma yürütülmediğini savunan Kordu, "Bu işin peşini bırakmayacağız. Gülistan Doku ile ilgili etkin bir soruşturmanın yürütülmesi gerektiği çağrısını yineliyoruz." ifadesini kullandı.