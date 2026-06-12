Gülistan Doku Soruşturmasında Aksaklıklar - Son Dakika
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Gülistan Doku Soruşturmasında Aksaklıklar

12.06.2026 17:37
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DEM Parti Milletvekili Ayten Kordu, Gülistan Doku soruşturmasındaki aksaklıkları eleştirdi.

DEM Parti Tunceli Milletvekili Ayten Kordu, Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

DEM Parti'li Kordu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada aksaklıkların yaşandığını ileri sürdü.

Soruşturmanın derinleştirilerek devam etmediğini iddia eden Kordu, "Ağır giden bir süreç var. Kamuoyuna çok ciddi bilgiler verilmiyor." dedi.

DEM Parti'li Kordu, Gülistan Doku'nun cenazesine henüz ulaşılamadığını aktararak, "Bütün bunlar bizleri de çok ciddi kaygı ve endişeye sevk ediyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Gülistan Doku Soruşturmasında Aksaklıklar - Son Dakika

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