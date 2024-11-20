Gülsan ve Eski Sanayi Siteleri teklifi meclisten geçti

Politika

Samsun Büyükşehir Belediyesi(SBB) Meclisi, Gülsan ve Eski Sanayi Sitelerinin 'kentsel dönüşüm alanı' olarak belirlenmesi teklifini oy çokluğuyla kabul etti.

SBB Kasım Ayı Meclis Toplantısının 3. Birleşimi, Büyükşehir Meclis Toplantı Salonu'nda Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında yapıldı. İlgili komisyonlardan havale edilen 30 gündem maddesinin karara bağlandığı toplantıda, "Gülsan Sanayi Sitesi ile Eski Sanayi Sitelerinin kentsel dönüşüm ve gelişim alanı" olarak belirlenmesini içeren teklif uzunca bir süre görüşüldü.

Söz konusu madde üzerine ilk olarak söz alan CHP gurubundan meclis üyeleri, "Gülsan'ın dönüşümü için uzun yıllardır bir mücadele veriliyor. Buranın kentsel dönüşüme alınarak kamulaştırma yükünden kurtulması ve rehabilite edilmesi doğru bir yoldur ve buna katılıyoruz. Ancak usul ve esas açısından katılmıyoruz. Eski Sanayi Sitesi'nin de buraya katılmasını istemiyoruz. Ayrı ayrı modüller halinde gelsin istedik. Teklifin varlığı ve maddesi ortaya konulmadı. Çekincemiz ilkesel olarak değil ama bu yol ve yöntem ile sürecin daha da fazla uzayacağını düşünüyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Çift: "Belirsizlik var"

Söz konusu alanların proje üzerinde aktarılması ve uzun çalışmalar sonucu belirlenmesi gerektiğini savunan AK Parti Meclis Üyesi Aydın Çift, "Burası daha önceden dinlenme alanı olarak planlanmıştı. Burasında uzun süren bir kamulaştırma süreci vardı. Yeni bir karar, kentsel dönüşüm alanı ilan ediliyor. Ne olacağı konusunda bir belirsizlik var. Şehirlerle ilgili kararlar alınırken bizim gibi birçok şehir plansız büyümeyle kendiliğinden sorunlu alanlar oluşturuluyor. Şehirlerde inanılmaz yoğunluklar meydana geliyor. Bizim aslında bunları olumlu anlamda kullanıp, şehri rahatlamamız gerekiyor. Bazen şehrin bazı önemli alanlarında keyfi kararlar alındığını düşündük. Büyük Cami önünü daha önce dinlenme alanı yapmıştık. Orayı boşaltıp, tarihi dokuyu çıkarmak istemiştik. Daha sonraki dönem burası ticarethaneye dönüştü ve büyük bir fırsatı kaçırdık. Orada çirkin bir yapılaşma ile belki de şehrin en güzel, tarihini ortaya çıkartacağımız bir nokta ucube yapılarla aynı yoğunlukta, sıkışıklıkta bir alana döndü. Yani bu kararlar bence bu kararlar çok daha uzun soluklu tartışmalar ile alınması gereken kararlar olmalı. Bir kağıt üzerinde değil, proje üzerinde tartışmamızın daha doğru olduğunu düşünüyorum" dedi.

Kertel: "Dönüşümün nasıl olacağını belirliyoruz"

Söz konusu itirazların dikkate alınarak alanın bölünmesini teklif ettiklerini belirten AK Parti Grup Başkanvekili Recep Kemal Kertel, "CHP grubundan 'yeni bir kentsel dönüşüm alanına ihtiyaç yok' gibi bir açıklama yapıldı. Gülsan Sanayi Sitesi zaten dönüşüme tabii olan bir yer. Biz burada sadece dönüşümün nasıl olacağı ile ilgili ilk aşamasını belirliyoruz. Bir planlama yapmaya çalışıyoruz. Yeni bir alan oluşturmak gibi bir durum söz konusu değil. Şehrin ihtiyacı olursa bu da oluşturulabilir. Ayrıca yine 'avam proje dahi yok' dendi. Bizim grubumuzdan arkadaşımız da 'bir proje olsa daha iyi olurdu' dedi. Her işin aşamaları vardır. Aşama aşama gidilirse yapacağımız işten daha kolay sonuç alınır diye düşünüyorum. Burada da planlama aşaması, proje aşaması ve uygulama aşaması var. Şu anda biz planlama aşamasının daha ilk safhasındayız. Komple bitmiş bir projeyi önünüze koyup da avam da olsa burada tartışmanın ilk etapta bir getirisi olmayacaktı. Bizim alacağımız karar, sadece buradaki alanla alakalı bir adımdır, dönüşümün gerçekleşmesi noktasında. Komisyonda arkadaşlarımızın bir değerlendirmesi olmuştu. Bu alanın bölünmesinin daha uygun olacağı söylenmişti. Grubumuz adına bu düşünceleri doğru bulduğumuzu ve mevcut teklifin değiştirilerek 'sadece Gülsan Sanayi Sitesi bünyesinde 27 hektarlık alanın kentsel dönüşüm alanı olacak şekilde' teklifin değiştirilerek oylanmasını teklif ediyorum" diye konuştu.

İYİ Parti grubu da Eski Sanayi Sitesi ve Gülsan Sanayi Sitesi alanlarının ayrılarak kentsel dönüşüm ve gelişim alanı olarak belirlenmesine destek vereceklerini söyledi.

Komisyon raporunu değiştirerek oylamaya sundu

Konuşmaların ardından söz alan Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk, "Bu madde komisyonda da yeterince tartışıldı, bugün de karar günümüz. Canik'te kentsel dönüşümün başlanmasındaki emek veren başkanlarımıza şükranlarımızı sunmuştuk. Süreç aynı şekliyle İlkadım'da da başkanlarımızın gayretiyle ve hassasiyetiyle devam ediyor. Aynı şekilde İlkadımlı vatandaşlarımızın da bu beklentilerine cevap verecek şekilde gayret ve mücadele içerisinde olacaklar. Söz konusu maddeyle ilgili yapılan çalışmalardan sonra idaremizin de komisyondaki konuyla alakalı görüşlerini ifade eden meclis üyesi arkadaşlarımızın hassasiyetini de dikkate alarak, komisyon raporunun değiştirilerek kabulünü oylarınıza sunuyorum" diyerek maddeyi oyladı.

Söz konusu madde, oy çokluğu ile kabul edilerek, değiştirildiği şekliyle Gülsan ve Eski Sanayi Sitesi bölünmüş şekilde karara bağlandı.

Bugün geçen maddelerle birlikte Kasım ayı meclis toplantısında toplam 61 madde karara bağlandı. - SAMSUN