Gültak: "Sağlık çalışanlarımıza şiddet asla kabul edilmez" - Son Dakika
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Gültak: "Sağlık çalışanlarımıza şiddet asla kabul edilmez"

07.07.2022 12:07
Gültak: "Sağlık çalışanlarımıza şiddet asla kabul edilmez"

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Kardiyoloji Uzmanı Doktor Ekrem Karakaya'nın hastanede uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmesini kınayarak, "Canımızı emanet ettiğimiz, sevdiklerimizin canını teslim ettiğimiz sağlık çalışanlarımıza yönelik hiçbir saldırı ve şiddet kabul edilemez" dedi.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Kardiyoloji Uzmanı Doktor Ekrem Karakaya'nın hastanede uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmesini kınayarak, "Canımızı emanet ettiğimiz, sevdiklerimizin canını teslim ettiğimiz sağlık çalışanlarımıza yönelik hiçbir saldırı ve şiddet kabul edilemez" dedi.

Akdeniz Belediye Meclisi, Temmuz ayı ikinci birleşimini Belediye Başkanı Mustafa Gültak başkanlığında gerçekleştirdi. Mecliste söz alan Başkan Gültak, Kardiyoloji Uzmanı Doktor Ekrem Karakaya'nın, Konya Şehir Hastanesi'nde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmesine tepki gösterdi.

"Canımızı emanet ettiğimiz doktorlarımıza şiddet kabul edilemez"

"İnsanlarımızın sağlığı için büyük özveriyle mücadele eden hekimlerimize yönelik her türlü şiddeti kınıyor ve lanetliyorum" diyen Gültak, "Barbarca yapılan saldırı sonucu doktor Ekrem Karakaya'yı kaybetmenin derin acı ve üzüntüsünü yaşıyoruz. Doktorumuz Ekrem Karakaya'nın ailesi, yakınları ve sevenlerine en kalbi taziyelerimi iletiyor, acılarını, kederlerini paylaşıyorum. Canımızı emanet ettiğimiz sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet, saldırı asla kabul edilemez. İnsanlarımızın sağlığı için gece gündüz demeden büyük bir özveriyle mücadele eden hekimlerimize yönelik her türlü şiddeti kınıyor ve lanetliyorum. Sağlık camiasının ve tüm milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Gündem maddeleri görüşüldü

Toplantı, gündem maddelerine geçilmesiyle devam etti. 5747 Sayılı Kanun gereği 2009 seçimleri ile kapanarak Akdeniz Belediyesine katılan Yenitaşkent Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yer alan plan notu değişikliğiyle ilgili komisyonlardan gelen konu oybirliği ile kabul edildi.

Mecliste, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürürlüğe giren 'Atık Toplayıcıları' konulu genelgenin 1'inci maddesine göre, atık toplayıcılarının çalışma usul ve esaslarının oluşturulması ve yapılacak işlemler hususunda, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne yetki verilmesi konusu görüşüldü. Komisyonlardan oybirliği ile gelen önerge, meclis üyelerinin de oybirliğiyle kabul edildi. - MERSİN

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Gaziantep Valisi Gül, öldürülen doktor Ekrem Karakaya hakkındaki paylaşımıyla infial yarattı! 'Bu olay sağlık terörüdür' diyerek eleştirildi Gaziantep Valisi Gül, öldürülen doktor Ekrem Karakaya hakkındaki paylaşımıyla infial yarattı! 'Bu olay sağlık terörüdür' diyerek eleştirildi DOKTOR KARAKAYA'NIN CENAZESİ MEMLEKETİ KAYSERİ'YE GETİRİLDİ DOKTOR KARAKAYA'NIN CENAZESİ MEMLEKETİ KAYSERİ'YE GETİRİLDİ
Kaynak: İHA

Şehir Hastanesi, Ekrem Karakaya, Akdeniz, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Gültak: 'Sağlık çalışanlarımıza şiddet asla kabul edilmez' - Son Dakika

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