Gülüç\'te Yeni Başkan Sadık Kara Seçildi

Politika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Danıştay'ın kararıyla Gülüç Belediye Başkanı M. Gökhan Demirtaş'ın görevden alınmasının ardından Belediye Meclisi, yeni başkanı belirlemek için toplandı.

Başkan Vekili olarak görev yapan ve AK Parti tarafından yeniden aday gösterilen Tarık Semiz ile Sadık Kara'nın yarıştığı seçimde, meclis üyeleri tercihini Kara'dan yana kullandı. Oylamada 9 meclis üyesinden 8'inin oyunu alan Sadık Kara, Gülüç'ün yeni belediye başkanı oldu. - ZONGULDAK