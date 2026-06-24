Gümrükçü: Kardeşlik ve Yoldaşlık Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gümrükçü: Kardeşlik ve Yoldaşlık Vurgusu

Gümrükçü: Kardeşlik ve Yoldaşlık Vurgusu
24.06.2026 12:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP İzmir İl Başkanı Gümrükçü, dışlama ve gerilim siyasetini reddederek birlik çağrısında bulundu.

CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü partisinin kardeşlik, yoldaşlık kültürünü yeniden oturtmaya gayret ettiğini belirterek, "Görevden almadan sonra dışlama, ötekileştirme, reddetme ve gerilim siyasetini doğru bulmuyorum." dedi.

İl başkanlığında basın toplantısı düzenleyen Gümrükçü, göreve başlamasının ardından CHP'de görev alan bir çok kişiye yönelik nefret söylemi geliştirildiğini, şeytanlaştırma, düşmanlaştırma ve sindirme çabalarına boyun eğmeyeceklerini söyledi.

Gümrükçü, sevgi dili kurmaya çalıştığını belirterek, "CHP'nin kardeşlik, yoldaşlık kültürünü yeniden oturtmaya gayret ediyorum. Görevden almadan sonra dışlama, ötekileştirme, reddetme ve gerilim siyasetini doğru bulmuyorum. '5 bin kişiyle gelirim, orayı geri alırım' gibi söylemler, aslında zihniyeti gösteriyor. Biz buraya bir fetih mantığıyla gelmedik, elimizde bir görev emri vardı, onun görevden alındığına, bizim göreve getirildiğimize dair." diye konuştu.

CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay'ı yeniden parti saflarına davet eden Gümrükçü, yeni bir parti kurulacağı yönündeki iddialarla ilgili soru üzerine şunları kaydetti:

"Kurulduğundan sonra ne olur? Ben çok büyük bir olay olacağını düşünmüyorum. Bu güne kadarki siyasi tecrübeme dayanarak söylüyorum. İzmir'in köklü tercihlerinin, birçok olumsuzluğa rağmen bugüne kadar değişmemiş tercihlerinin bundan etkileneceğini zannetmiyorum."

Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Cemil Tugay, Politika, İzmir, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Gümrükçü: Kardeşlik ve Yoldaşlık Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arnavutluk’ta Trump ailesi bağlantılı proje ülkeyi ayağa kaldırdı, protestolar 23 gündür sürüyor Arnavutluk'ta Trump ailesi bağlantılı proje ülkeyi ayağa kaldırdı, protestolar 23 gündür sürüyor
Komşusunun milyonluk aracını parçaladı ama unuttuğu bir şey vardı Komşusunun milyonluk aracını parçaladı ama unuttuğu bir şey vardı
Eski emniyet mensubunun feci ölümü Eski emniyet mensubunun feci ölümü
Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu’na “Gelme“ dedi Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na "Gelme" dedi
CHP’de yeni ihraç dalgası 2 il başkanı daha görevden alındı CHP'de yeni ihraç dalgası! 2 il başkanı daha görevden alındı
Fuhşun çetelesi ajandadan çıktı Fuhşun çetelesi ajandadan çıktı

12:11
CHP’den istifa eden Nimet Özdemir AK Parti Grup Toplantısı’na geldi
CHP'den istifa eden Nimet Özdemir AK Parti Grup Toplantısı'na geldi
12:09
Tepki yağıyor Hacıosmanoğlu Türk taraftara parmak salladı
Tepki yağıyor! Hacıosmanoğlu Türk taraftara parmak salladı
11:26
Ne Suriyeliler ne de Afganlar İşte Türkiye’ye en fazla göç eden ülke vatandaşları
Ne Suriyeliler ne de Afganlar! İşte Türkiye'ye en fazla göç eden ülke vatandaşları
11:12
Ankara’daki operasyondan yeni detay Özel harekata ateş açıldı, teröristler etkisiz hale getirildi
Ankara'daki operasyondan yeni detay! Özel harekata ateş açıldı, teröristler etkisiz hale getirildi
10:55
Alper Yeğin’in Erdoğan Bayraktar’ı ziyareti büyük tartışma yarattı
Alper Yeğin'in Erdoğan Bayraktar'ı ziyareti büyük tartışma yarattı
10:01
Fransa’da tarihin en sıcak günü 40 kişi boğularak hayatını kaybetti
Fransa'da tarihin en sıcak günü! 40 kişi boğularak hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2026 12:26:55. #7.13#
SON DAKİKA: Gümrükçü: Kardeşlik ve Yoldaşlık Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.