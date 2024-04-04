Gümüşhane\'de AK Parti\'nin itirazı sonuçlandı

Politika

Gümüşhane'de 31 Mart'ta yapılan mahalli idareler seçimlerinin ardından AK Parti Merkez İlçe Başkanlığının Belediye Başkanlığı seçimlerine yaptığı itiraz sonuçlandı. Yeniden yapılan sayımla AK Parti'ye 4, MHP'ye 2 oy eklendi.

Önceki gün yapılan itirazın ardından İlçe Seçim Kurulunda Gümüşhane Belediye Başkanlığı oy pusulaları yeniden sayıldı.

AK Parti Genel Merkezinin talebi doğrultusunda AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı tarafından İlçe Seçim Kuruluna gerçekleşen itirazın ardından yapılan yeniden sayım sonucunda AK Parti adayı Ercan Çimen'e 8 geçerli, 4 geçersiz, MHP adayı Vedat Soner Başer'e 3 geçerli, 1 geçersiz oy seçim sonuçlarına işlendi.

Bu itirazla birlikte AK Parti Belediye Başkan adayı Ercan Çimen'in oyları 4 artarak 6 bin 145 olurken, MHP Belediye Başkan adayı Vedat Soner Başer'in oyları 2 artarak 6 bin 692 oldu. Yapılan düzenlemeyle birlikte yeni Belediye Başkanı seçilen Vedat Soner Başer ile mevcut başkan Ercan Çimen'in arasındaki oy farkı da 549'dan 547'ye düşmüş oldu.

Merkez İlçe Seçim Kurulu'nun bu çalışmasının ardından AK Parti İl Başkanlığının da daha detaylı inceleme için İl Seçim Kuruluna itiraz edeceği öğrenildi. - GÜMÜŞHANE