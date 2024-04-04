Gümüşhane'de belediye başkanlığı seçim sonuçlarına itiraz üzerine oylar yeniden sayıldı, sonuç değişmedi.
AK Parti'nin itirazını kabul eden Merkez İlçe Seçim Kurulu, 16 bin 742 seçmenin oy kullandığı 80 sandığın 65'inde oyları yeniden saydı.
Sayım sonucu MHP adayı Vedat Soner Başer'in oyu 2 artarak 6 bin 692'ye, AK Parti'nin adayı Ercan Çimen'in oyu ise 4 artarak 6 bin 145'e yükseldi.
İtiraz üzerine yapılan yeniden sayım, sonucu değiştirmedi.
Kesin olmayan sonuçlara göre Gümüşhane Belediye Başkanlığına MHP'li Vedat Soner Başer seçilmişti.
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara 2 No'lu Baro'nun Avukatlar Günü vesilesiyle düzenlenen sempozyuma katılarak baroların siyasi parti gibi çalıştığını ve avukatların sorunlarını çözme noktasında yetersiz kaldıklarını belirtti. Bakan Tunç ayrıca Hukuk Fakülteleri kontenjanlarının 100 bine indirilebileceğini duyurdu.
Hatay'ın Belen ilçesinde, yasal olmayan yollarla yurda giren 14 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri 2 otomobili otoyolda durdurarak, araçlardaki 14 Suriye uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan F.E. ve M.M, tutuklandı. Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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Yeniden Refah Partisi çatısı altında seçilen Mehmet Kasım Gülpınar, Zeynel Abidin Beyazgül'den görevi devraldı. Gülpınar, Şanlıurfa'yı daha ileri götürmek için çalışacaklarını belirtti.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de cezaevi ring aracının devrilmesi sonucu şehit olan Kıdemli Başçavuş Nebi Çullu'nun ailesine başsağlığı mesajı gönderdi. Erdoğan, Çullu'nun ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.
Hatay Emniyet Müdürlüğü, insan kaçakçılığı suçuna yönelik gerçekleştirdiği operasyonda, lüks marka 2 araçla 14 Suriye uyruklu göçmeni illegal yollarla ülkeye sokmaya çalışan 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Şüpheliler tutuklandı ve göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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