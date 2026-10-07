Günaydın, erişim engeli yetkisinin devri için AYM\'den yürütmeyi durdurma istedi

YENİ Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, internet yayıncılığı ve sosyal medya platformlarına yönelik erişim engelleme, içerik çıkarma ve bant daraltma yetkisinin Siber Güvenlik Başkanlığı'na devrine ilişkin düzenlemenin iptali istemiyle daha önce başvuru yaptıkları Anayasa Mahkemesi (AYM) önünde açıklama yaptı.

AYM önündeki basın açıklamasına, Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın ve Yeni Parti milletvekillerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşları temsilcileri de katıldı. 'Siz engelleyin biz aşarız', 'Sansüre dur de', 'Adalete erişim engellenemez' yazılı dövizleri taşıyan grup, sanal medya erişim engellerini ile ilgili kanuna tepkilerini gösterdi. Günaydın, temmuz ayında TBMM'den geçen düzenlemeye değinerek, "Bu düzenleme erişim engelleri ve içerik çıkartılması meselesinde bir bağımsız idari otorite olan Bilgi Teknolojileri Kurumu yetkiliyken onu Siber Güvenlik Kurumu'na aktardılar. Siber Güvenlik Kurumu Başkanı tek başına bir içeriğin engellenmesi, bir sitenin engellenmesi, bir içeriğin çıkartılması kararını tek başına verebiliyor ve bunu muhataplarına tebliğ ettiği andan itibaren 4 saat içerisinde gereği yapılmak zorunda kalınıyor. Bunu bize 'hukuk' diye yutturmaya çalışıyorlar. Sonra bir şey daha söylüyorlar; 'Mahkeme teminatı var.' Neymiş o? 24 saat içerisinde sulh ceza hakimliğine gidecek, 48 saat içerisinde de sulh ceza hakimlikleri karar verecek. Bunun gerçek bir tarafsız, bağımsız mahkeme teminatı olmadığını hepimiz biliyoruz. Sulh ceza hakimliklerinin burada nasıl yapılandıklarını biliyoruz; Siber Güvenlik Kurumu Başkanlığından gelen talepleri onaylama mercine dönüşmüş durumda. Binlerce, on binlerce hesap engellendi" diye konuştu.

'AYM YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERMELİ'

Günaydın ayrıca, "Bu yasanın çıkartılmasına muhalefet ettik ama yasayı çıkartmanın engellenmesi için yeterli gücümüz, yeterli sandalye sayımız yok. Sonra bunu Anayasa Mahkemesi'ne taşıdık. Anayasa Mahkemesi aşağı yukarı 14 yıldır, bir yürütmeyi durdurma kararı vermiyor. Anayasa Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vermeyerek Anayasa'yı koruma ve hatta kendi varlığını muhafaza etme gücünü önemli ölçüde kaybediyor. Biz burada Anayasa Mahkemesi'ne sesleniyoruz. Öncelikle bu konuyu ele al, yürürlüğünün durdurulmasına karar ver ve gecikmeksizin de iptal et. Çünkü basın özgürlüğü yoksa, ifade özgürlüğü yoksa geriye hiçbir şey kalmaz. Türkiye'yi sansürle susturamazsınız. Özgürlüğümüze sahip çıkacağız, sansüre hayır diyeceğiz" ifadelerini kullandı.