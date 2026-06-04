Günaydın: Kurultay Zorunlu - Son Dakika
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Günaydın: Kurultay Zorunlu

04.06.2026 16:39
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CHP'li Günaydın, iç yönetmelik gereği kurultay çağrısı yaparak parti içi meselelerin çözülmesi gerektiğini vurguladı.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, partisinin haftaya yapılması planlanan TBMM Grup Toplantısı'na ilişkin, "İç Yönetmeliğimiz açıktır, İç Yönetmeliğimizde Grup Yönetim Kurulu üyelerine verilen yetkiler açıktır. Önümüzdeki salı günü de bu yetkiler doğrultusunda tecelli edecektir." dedi.

Günaydın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Eskişehir'de faaliyet gösteren Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki Doruk Madencilik ve Elektrik Üretim San. Tic. AŞ işçilerinin şirket binası önündeki eylemine katılarak destek verdiklerini söyledi.

Eylem sırasında şirket yetkililerinin kendisine gelerek işçilerin ödemelerinin yapıldığına dair bilgi verdiğini aktaran Günaydın, "28 Nisan'da söz verilmişti, bugün haziranın ilk haftası doluyor ve işçi yeniden yürümeye başladığı için paralar ödenmeye başlamış. Madencilerin avukatı arkadaşımızın anlatısına göre bugün hesaplara alelacele geçirilmek zorunda olan paralar, işçi kardeşlerimizin alacaklarının bir kısmını karşılar nitelikte." diye konuştu.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK), nisan ayına ilişkin iş gücü istatistiklerine değinen Günaydın, geniş tanımlı işsizliğin tüm zamanların rekorunu kırdığını iddia etti.

Günaydın, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğünce açıklanan hububat alım fiyatlarına değinerek, alım fiyatında geçen yıla göre yapılan artışın enflasyonun gerisinde kaldığını söyledi.

Tarımsal girdi fiyatlarındaki artışa değinen Günaydın, "Bu tablo son 20 yılda buğday ekilen alanları 9,3 milyon hektardan, 7,1 milyon hektara daraltmış. Başka bir deyişle 2 milyon 200 bin dönüm alanda çiftçi tarlasını ekmekten vazgeçmiş. Bu, kabaca Ankara ilinin büyüklüğü demektir." ifadelerini kullandı.

Sebze ve meyvelerin hal fiyatlarıyla sanal bir marketteki fiyatlarını karşılaştıran Günaydın, "'Hal Yasasını düzenleyeceğiz, fiyatlar normale gelecek'. Bu türküyü kaç kere dinledi bu memleket?" sözlerini sarf etti.

CHP Grup Başkanvekili Günaydın, Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu üyelerinin maaşlarına yönelik de eleştirilerde bulundu.

"Siz önce kurultayı toplamakla memursunuz"

CHP Grup Başkanvekili Günaydın, bir gazetecinin, CHP'nin olağanüstü kurultay sürecine yönelik sorusu üzerine, partisinin geçmişte olduğu gibi bu zor süreçten de çıkacağını belirterek, "Yolu kurultay arkadaşlar. 'O haklı, bu haklı' demenin bir anlamı yok." diye konuştu.

"Mahkemece tedbir kararı olduğu gerekçesiyle kurultay yapılamayacağına" yönelik söylemlere değinen Günaydın, "Tedbir kararı size asli ve temelli işleri yaptırmaz, tam tersine sizi ivedi ve durumun gerektirdiği işleri yapmakla memur eder. Dolayısıyla siz önce kurultayı toplamakla memursunuz." sözlerini sarf etti.

Parti Tüzüğünde Genel Başkan, Parti Meclisi ve delegelerin kurultayı toplayacağının belirtildiğini aktaran Günaydın, delegelerin büyük çoğunluğunun partideki sorunun kurultay eliyle çözülmesine yönelik iradesi bulunduğunu söyledi. Günaydın, "Yurttaşın kahir ekseriyeti, delegenin kahir ekseriyeti ve ben inanıyorum ki Parti Meclisi'nin de kahir ekseriyeti kurultay istediğine göre 'ben yapamam' demenin bir anlamı yoktur. Parti kurultayını yapsın, doğrusu yanlışı ortadan kalksın." dedi.

"Hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in talimatıyla hayatını kaybeden eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e para verdiğine" dair iddialara ilişkin de Günaydın, "İftiralara karnımız tok." ifadesini kullandı.

Günaydın, haftaya yapılması planlanan CHP TBMM Grup Toplantısı'na ilişkin soru üzerine, "Şu çok açık ki bu parti içi bir meseledir, TBMM'yi ilgilendiren bir mesele değildir. TBMM de zaten 'bu konu benim konum değil' demiştir. İç Yönetmeliğimiz açıktır, İç Yönetmeliğimizde Grup Yönetim Kurulu üyelerine verilen yetkiler açıktır. Önümüzdeki salı günü de bu yetkiler doğrultusunda tecelli edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Günaydın: Kurultay Zorunlu - Son Dakika

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