Güney Afrika Cumhurbaşkanı, 2021'deki şiddet olaylarıyla ilgili ifade verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Güney Afrika Cumhurbaşkanı, 2021'deki şiddet olaylarıyla ilgili ifade verdi

01.04.2022 19:05
Güney Afrika Cumhurbaşkanı, 2021'deki şiddet olaylarıyla ilgili ifade verdi

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Temmuz 2021'de, eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın cezaevine gönderilmesinin ardından başlayan yüzlerce kişinin ölümüne neden olan yağma ve şiddet olaylarıyla ilgili İnsan Hakları Komisyonu'na (HRC) ifade verdi.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Temmuz 2021'de, eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın cezaevine gönderilmesinin ardından başlayan yüzlerce kişinin ölümüne neden olan yağma ve şiddet olaylarıyla ilgili İnsan Hakları Komisyonu'na (HRC) ifade verdi.

Ramaphosa, komisyonda verdiği ifadede, 340'tan fazla cana ve 3 milyar dolardan fazla hasara yol açan olayların, ülke ekonomisini hedef aldığını iddia etti.

İfadesinde, olayların bastırılmasında etkisiz kaldıkları yönünde eleştirilen güvenlik güçlerini savunan Ramaphosa, "Polisimiz, çok zor ve meşakkatli şartlarda elinden gelenin en iyisini yaptı." dedi.

Ramaphosa, olayların bastırılmasındaki en büyük sorunun güvenlik sistemi olduğuna işaret etti.

Komisyon daha önce üst düzey emniyet ve istihbarat yetkililerinin ifadelerine de başvurmuştu.

Zuma'nın mahkemeye itaatsizlikten cezaevine girdiği 9 Temmuz 2021'de başlayan ve ayın üçüncü haftasından itibaren kontrol altına alınabilen "2021 Temmuz olayları" Apartheid sonrası ülke tarihinin en şiddetli olayı olarak kabul ediliyor.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüşmesinde, Filistinlilerin ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya veya İsrail'e girmelerinin... Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüşmesinde, Filistinlilerin ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya veya İsrail'e girmelerinin... Tunus Cumhurbaşkanı Said, Parlamentolar Arası Birlik'e şikayet edildi Tunus Cumhurbaşkanı Said, Parlamentolar Arası Birlik'e şikayet edildi

İnsan Hakları, cumhurbaşkanı, Güney Afrika, Jacob Zuma, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Güney Afrika Cumhurbaşkanı, 2021'deki şiddet olaylarıyla ilgili ifade verdi - Son Dakika


Son Dakika
18:25 Marmaray seferleri Ramazan ayı boyunca saat 02.00'ye kadar uzatıldı!
18:21 Başkan Vedat Avcu, içki masasından söylediği "Ramazan" sözleri tepki toplayınca, özür diledi
18:17 Ablasını dövmediğini söyleyen kardeş: Adam vurdum serbest kaldım, şimdi nasıl tutuklandım?
18:11 Galatasaray'da başkan Burak Elmas yeniden aday olabilir!
18:10 Yavuz Ağıralioğlu'ndan ilk yorum geldi: Karar bana bildirilmedi, ben de sizinle birlikte öğrendim
18:06 Yürek parçalayan fotoğraf! Sarımsak tezgahına el konulan yaşlı adam gözyaşlarını tutamadı
17:57 A Milli Takım'da soyunma odası birbirine girdi! Stefan Kuntz ile futbolcular tartıştı
17:28 Süleyman Soylu, Akşener'i eleştirdi: 6 ay bakanlık yapmış birisi konuşuyor
17:22 Bigadiç Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı 6 bin 223 liraya yükseltildi
17:05 Az kalsın dünyaya rezil olacaktık! Hakemin verdiği yanlış kararı tribünden inerek önlediler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 19:12:14. #1.13#
SON DAKİKA: Güney Afrika Cumhurbaşkanı, 2021'deki şiddet olaylarıyla ilgili ifade verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement